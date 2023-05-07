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V ile Başlayan Erkek İsimleri

V ile başlayan erkek bebeği isim önerileri arasında hem çok bilinen ve kullanılan hem de nadir bilinen isimler yer almaktadır. Siz de bebeğinize en doğru ismi vermek için V ile başlayan erkek isimlerine göz atabilirsiniz.

V Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

Vacid: Yaratan, meydana çıkaran

Vacip: Kesinlik bakımından farzdan sonra gelen

Vafe: Nasip, kısmet

Vafi: 1) Yeterli olan, tam gelen. 2) Sözünde duran, sözünün eri

Vafid: Elçi, temsilci

Vafir: Çok, bol

Vaha: Çöllerin su bulunan kesimlerinde oluşan bitkili yeşil bölge

Vahap: Bağışlayan, ihsan eden

Vahat: Çöl ortasında suyu ve yeşilliği olan yerler, vahalar

Vahdet: Allah’ın tekliğini kabul etmek,

Vahdettin: Dinin tekliği, birliği

Vahdi: Bir ve tek olmayla ilgili

Vahid: Tek ve eşsiz olan

Vahiddin: Tek din

Vahip: Bağışlayan, bağışlayıcı olan

Vahit: Tek, yalnız olan

Vaid: Birini kötülükten uzaklaştırmak için yıldırma

Vail: Sığınan, kurtulan

Vaiz: Dinsel öğütler veren kişi

Vakar: Ağırbaşlılık, haysiyetini koruma, temkin, heybet

Vakıf: Bir şeyi elde eden, bir işten haberli olan

Vakkas: Ağırbaşlı, temkinli

Vakur: Ağırbaşlı, temkinli kişi

Valay: Yükseklik, yücelik anlamında

Valek: Kurt anlamında

Vali: Bir vilayeti idare eden en büyük memur, yönetici

Valih: Şaşakalmış, hayret etmiş kişi

Vargın: Giden, varan

Varış: Zekâ, anlayış

Varid: Gelen, vasıl olan, erişen

Varol: Sağlıklı, uzun yasa

Vasfi: Nitelikle ilgili, nitelikli olan

Vassaf: Niteliklerini anlatan ya da öven, vasıf sahibi

Vatan: Yurt, ülke

Vecih: Yüz, çehre

Vecihi: Güzellik, hoşluk

Veciz: Kısa, derli toplu

Vedat: Sevgi, dostluk, arkadaşlık

Vedid: Dost, sevgili

Vefa: Sözünde durmak, yapılan iyiliği unutmamak

Vehbi: Allah vergisi

Veli: Sahip, eren

Veyis: Yoksulluk, muhtaç olma

Veysel: Kurt. 2) Allah’a ve peygambere kendini teslim etmiş olan kişi, Üveys

Veysi: Yoksul, muhtaç olma

Volkan: Yanardağ

Vural: Vurarak al, vurup al anlamında

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