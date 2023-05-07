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Haberler Kısayol Aile V ile Başlayan Erkek İsimleri: V Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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V ile başlayan erkek isimleri: V harfi ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Dünyanın en tatlı, en güzel ve en benzersiz duygularından biri, hiç şüphesiz ki anne-baba olmaktır. Bu duyguyu ilk kez yaşayacak olan çiftler, yaptıkları tüm hazırlıkları zamanında bitirmek için her adımını planlı atıyor. Bebeğe verilecek isim konusu ise en baştan düşünülen ve üzerinde durulan bir konudur. V ile başlayan erkek isimleri, bu konuda pek çok ailenin karar aşamasını etkilemektedir. Siz de oğlunuz için bir isim arıyorsanız V harfi ile başlayan erkek bebek isimlerini inceleyebilirsiniz. V harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları içeriğimizin devamında…

V ile Başlayan Erkek İsimleri: V Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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V ile Başlayan Erkek İsimleri

V ile başlayan erkek bebeği isim önerileri arasında hem çok bilinen ve kullanılan hem de nadir bilinen isimler yer almaktadır. Siz de bebeğinize en doğru ismi vermek için V ile başlayan erkek isimlerine göz atabilirsiniz.

V Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

Vacid: Yaratan, meydana çıkaran
Vacip: Kesinlik bakımından farzdan sonra gelen
Vafe: Nasip, kısmet
Vafi: 1) Yeterli olan, tam gelen. 2) Sözünde duran, sözünün eri
Vafid: Elçi, temsilci
Vafir: Çok, bol
Vaha: Çöllerin su bulunan kesimlerinde oluşan bitkili yeşil bölge
Vahap: Bağışlayan, ihsan eden
Vahat: Çöl ortasında suyu ve yeşilliği olan yerler, vahalar
Vahdet: Allah’ın tekliğini kabul etmek,
Vahdettin: Dinin tekliği, birliği
Vahdi: Bir ve tek olmayla ilgili
Vahid: Tek ve eşsiz olan
Vahiddin: Tek din
Vahip: Bağışlayan, bağışlayıcı olan
Vahit: Tek, yalnız olan
Vaid: Birini kötülükten uzaklaştırmak için yıldırma
Vail: Sığınan, kurtulan
Vaiz: Dinsel öğütler veren kişi
Vakar: Ağırbaşlılık, haysiyetini koruma, temkin, heybet
Vakıf: Bir şeyi elde eden, bir işten haberli olan
Vakkas: Ağırbaşlı, temkinli
Vakur: Ağırbaşlı, temkinli kişi
Valay: Yükseklik, yücelik anlamında
Valek: Kurt anlamında
Vali: Bir vilayeti idare eden en büyük memur, yönetici
Valih: Şaşakalmış, hayret etmiş kişi
Vargın: Giden, varan
Varış: Zekâ, anlayış
Varid: Gelen, vasıl olan, erişen
Varol: Sağlıklı, uzun yasa
Vasfi: Nitelikle ilgili, nitelikli olan
Vassaf: Niteliklerini anlatan ya da öven, vasıf sahibi
Vatan: Yurt, ülke
Vecih: Yüz, çehre
Vecihi: Güzellik, hoşluk
Veciz: Kısa, derli toplu
Vedat: Sevgi, dostluk, arkadaşlık
Vedid: Dost, sevgili
Vefa: Sözünde durmak, yapılan iyiliği unutmamak
Vehbi: Allah vergisi
Veli: Sahip, eren
Veyis: Yoksulluk, muhtaç olma
Veysel: Kurt. 2) Allah’a ve peygambere kendini teslim etmiş olan kişi, Üveys
Veysi: Yoksul, muhtaç olma
Volkan: Yanardağ
Vural: Vurarak al, vurup al anlamında

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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