V ile Başlayan Erkek İsimleri
V ile başlayan erkek bebeği isim önerileri arasında hem çok bilinen ve kullanılan hem de nadir bilinen isimler yer almaktadır. Siz de bebeğinize en doğru ismi vermek için V ile başlayan erkek isimlerine göz atabilirsiniz.
V Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları
Vacid: Yaratan, meydana çıkaran
Vacip: Kesinlik bakımından farzdan sonra gelen
Vafe: Nasip, kısmet
Vafi: 1) Yeterli olan, tam gelen. 2) Sözünde duran, sözünün eri
Vafid: Elçi, temsilci
Vafir: Çok, bol
Vaha: Çöllerin su bulunan kesimlerinde oluşan bitkili yeşil bölge
Vahap: Bağışlayan, ihsan eden
Vahat: Çöl ortasında suyu ve yeşilliği olan yerler, vahalar
Vahdet: Allah’ın tekliğini kabul etmek,
Vahdettin: Dinin tekliği, birliği
Vahdi: Bir ve tek olmayla ilgili
Vahid: Tek ve eşsiz olan
Vahiddin: Tek din
Vahip: Bağışlayan, bağışlayıcı olan
Vahit: Tek, yalnız olan
Vaid: Birini kötülükten uzaklaştırmak için yıldırma
Vail: Sığınan, kurtulan
Vaiz: Dinsel öğütler veren kişi
Vakar: Ağırbaşlılık, haysiyetini koruma, temkin, heybet
Vakıf: Bir şeyi elde eden, bir işten haberli olan
Vakkas: Ağırbaşlı, temkinli
Vakur: Ağırbaşlı, temkinli kişi
Valay: Yükseklik, yücelik anlamında
Valek: Kurt anlamında
Vali: Bir vilayeti idare eden en büyük memur, yönetici
Valih: Şaşakalmış, hayret etmiş kişi
Vargın: Giden, varan
Varış: Zekâ, anlayış
Varid: Gelen, vasıl olan, erişen
Varol: Sağlıklı, uzun yasa
Vasfi: Nitelikle ilgili, nitelikli olan
Vassaf: Niteliklerini anlatan ya da öven, vasıf sahibi
Vatan: Yurt, ülke
Vecih: Yüz, çehre
Vecihi: Güzellik, hoşluk
Veciz: Kısa, derli toplu
Vedat: Sevgi, dostluk, arkadaşlık
Vedid: Dost, sevgili
Vefa: Sözünde durmak, yapılan iyiliği unutmamak
Vehbi: Allah vergisi
Veli: Sahip, eren
Veyis: Yoksulluk, muhtaç olma
Veysel: Kurt. 2) Allah’a ve peygambere kendini teslim etmiş olan kişi, Üveys
Veysi: Yoksul, muhtaç olma
Volkan: Yanardağ
Vural: Vurarak al, vurup al anlamında
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