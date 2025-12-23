Habertürk
        Vaclav Cerny: Seneyi bu şekilde bitirmeyi hak ettik

        Vaclav Cerny: Seneyi bu şekilde bitirmeyi hak ettik

        Beşiktaş'ın Çek futbolcusu Vaclav Cerny, Türkiye Kupası'nda 2-1 kazandıkları Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamada, "Seneyi bu şekilde bitirmeyi hak ettik" dedi.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 23:31 Güncelleme: 23.12.2025 - 23:31
        "Seneyi bu şekilde bitirmeyi hak ettik"
        Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe derbisini 2-1'lik skorla kazanan Beşiktaş'ın gollerini atan Vaclav Cerny, galibiyeti değerlendirdi.

        "SENEYİ BU ŞEKİLDE BİTİRMEYİ HAK ETTİK"

        Galibiyet ve iki gol atması hakkında konuşan Vaclav Cerny "Öncelikle tüm kulübümüz adına çok mutluyum. Seneyi bu şekilde bitirmeyi hak etmiştik. Tüm takım adına mutluyum. Genel olarak mücadele şeklinde geçti ama sonunda biz kazanmış olduk." dedi.

        Kadıköy'de iki maçta, iki gol attığının hatırlatılması üzerine Cerney "Bu şekilde devam edelim madem, hep 2 gol atmak güzel olur." şeklinde konuştu.

        "TARAFTAR BİZİM İTİCİ GÜCÜMÜZ OLDU"

        Vaclav Cerny ayrıca "Öncelikle bugün için taraftarımıza teşekkür ediyorum. Harikaydılar. Bizi iten güç oldu taraftarımız. Hepimiz aynı şeyi istiyoruz. Bunun için elimizden gelenin en fazlasını yapıyoruz, tekrar yükselenmek adına. Bunun da bir parçası olabildiğim için mutluyum. Sabırsızlıkla yükselişi bekliyorum." ifadelerini kullandı.

