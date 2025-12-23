Vaclav Cerny: Seneyi bu şekilde bitirmeyi hak ettik

Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe derbisini 2-1'lik skorla kazanan Beşiktaş'ın gollerini atan Vaclav Cerny, galibiyeti değerlendirdi.

"SENEYİ BU ŞEKİLDE BİTİRMEYİ HAK ETTİK"

Galibiyet ve iki gol atması hakkında konuşan Vaclav Cerny "Öncelikle tüm kulübümüz adına çok mutluyum. Seneyi bu şekilde bitirmeyi hak etmiştik. Tüm takım adına mutluyum. Genel olarak mücadele şeklinde geçti ama sonunda biz kazanmış olduk." dedi.

Kadıköy'de iki maçta, iki gol attığının hatırlatılması üzerine Cerney "Bu şekilde devam edelim madem, hep 2 gol atmak güzel olur." şeklinde konuştu.