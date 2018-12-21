Beşiktaş'ta Pepe ile başlayan ayrılık rüzgarının sürmesi bekleniyor. Bu konuda en büyük adaylardan birisi de Vagner Love. Brezilya basınına göre; Flamengo, Vagner Love'ın serbest kalması halinde oyuncuya imza attırmak istiyor. Bir diğer Brezilya ekibi Corinthians da oyuncunun durumunu takip ediyor.

Globo'nun haberine göre Beşiktaş'ın Vagner Love'a 5 milyon euro borcu bulunuyor, kulüp bunu ödemiyor. Siyah-beyazlılarla Vagner Love'ın arasındaki sözleşmenin feshedilmesinde bu para yüzünden problem yaşanıyor. Haberde Şenol Güneş ve Love arasında problem olduğu ve bunun aşılamadığı belirtildi.

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