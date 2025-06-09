Müşteri çalışanın burnunu ısırıp kopardı!
İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de, bir pastanede çıkan kavga sonucunda 28 yaşındaki M.K., 17 yaşındaki çalışanın burnunu ısırarak kopardı. Saldırgan M.K., 'kasten yaralamadan' tutuklanırken, hastaneye kaldırılan gencin burnu dikildi. Durumunun ciddi olduğu öğrenildi
İzmir'de olay, önceki akşam Çeşme ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre tuvalet kullanımı nedeniyle beş kişilik bir grup ile pastane çalışanları arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
İHA'daki habere göre olay sırasında gruptaki 28 yaşındaki M.K., 17 yaşındaki pastane çalışanını hedef alarak burnunu ısırarak kopardı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KOPAN BURUN DİKİLDİ AMA DURUMU CİDDİ
Kanlar içinde kalan çalışan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada gerçekleştirilen başarılı operasyonla kopan burun dokusu yerine dikilirken gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
'KASTEN YARALAMADAN' TUTUKLANDI
Polis ekipleri olaya karışan beş kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemelerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.K., "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanırken, diğer dört kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.