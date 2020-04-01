Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerPara
ABONE OL

Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyasına 5 milyon TL’lik katkı

Vakıf Katılım, Milli Dayanışma Kampanyası'na her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 5 milyon TL bağışta bulundu.

Milli Dayanışma Kampanyası
AA

Vakıf Katılım’dan yapılan açıklamada, Türk insanının en büyük özelliğinin zor günlerde sergilediği “dayanışma ruhu” olduğu belirtilerek, el birliği ve aynı ruhla bu sürecin de atlatılacağı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sadece ülke olarak değil global anlamda zor günler yaşıyoruz. Geçmişte benzer olaylar yaşanmasına rağmen çağdaş dünyanın ilk kez karşı karşıya olduğu bir tabloya şahit oluyoruz. Bütün olumsuzluklara rağmen bu günleri de hızla atlatacağımıza inanıyoruz. Bu konudaki en büyük güvencemiz ise toplum olarak zor günlerde "aynı duyguları kuşanarak bir ve beraber olma" alışkanlığımızın olması. Vakıf kültürünün temelinde dayanışma, adalet ve paylaşım bulunmakta; biz de Vakıf Katılım ailesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısını gönülden destekleyerek Milli Dayanışma Kampanyası’nın bir parçası olmak istedik. Bu kapsamda her bir çalışanımız adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 5 milyon TL’lik bağışta bulunuyoruz. Bu vesileyle koronavirüs salgını yüzünden hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavi altındaki vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Küresel piyasalar imalat verilerine odaklandı
PARAKüresel piyasalar imalat verilerine odaklandı
Hazine, Nisan-Haziran dönemi iç borçlanma stratejisini açıkladı
PARAHazine'den 82 milyar TL iç borçlanma planı
Ziraat'ten "Milli Dayanışma Kampanyası"na 62 milyon 300 bin TL bağış
PARAZiraat'ten 62 milyon 300 bin TL bağış
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 436.9 milyar dolar
PARADış borç 437 milyar dolar
'İnsan tasarruf edilecek bir kaynak değil' haberler
PARA'Asla ve asla insandan tasarruf olmaz'
Türkiye'nin dış borç stoku
PARATürkiye'nin dış borç stoğu açıklandı
Temel İhtiyaç Desteği başvurusu nasıl yapılır? Temel İhtiyaç Desteği başvuru şartları neler?
PARATemel İhtiyaç Desteği başvuru şartları
Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı
PARAKüresel piyasalar veri gündemine odaklandı
Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri! İşte 2020 mesai saatleri
PARABankalar saat kaçta açılıyor?
Sosyal yardımlaşma parası ne zaman ödenecek? Sosyal yardım parası ödeme tarihi 2020
PARASosyal yardımlaşma parası ne zaman ödenecek?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X