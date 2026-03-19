Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        VakıfBank: 3 - Numia Vero Volley: 2 | MAÇ SONUCU (VakıfBank Dörtlü Final'de) - Voleybol Haberleri

        VakıfBank: 3 - Numia Vero Volley: 2 | MAÇ SONUCU

        CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında VakıfBank, İtalya'nın Numia Vero Volley ekibini 3-2 yenerek Dörtlü Finale yükseldi.

        Giriş: 19.03.2026 - 22:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        VakıfBank Dörtlü Final'e yükseldi!

        CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında VakıfBank, konuk ettiği İtalya'nın Numia Vero Volley ekibini 3-2 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

        Salon: VakıfBank Spor Sarayı

        Hakemler: Pinto Lopes (Portekiz), Sabine Witte (Almanya)

        VakıfBank: Cazaute, Ogbigu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic (Ayça Aykaç(L), Jegdic, Dangubic, Sıla Çalışkan, Malual)

        Numia Vero Volley: Kurtagic ,Bosio, Lanier, Denesi, Egonu, Piva (Fersino(L), Gelin, Sartori, Akimova, Miner, Pietrini)

        Setler: 25-22, 16-25, 25-16, 23-25, 15-12

        Süre: 124 dakika (26, 25, 25, 29, 19)

