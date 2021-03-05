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VakıfBank Başantrenörü Guidetti: Her top için savaştık

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda Başantrenör Giovanni Guidetti, kaptan Melis Gürkaynak ve oyunculardan Maja Ognjenovic ile Gabi Guimaraes açıklamalarda bulundu

VakıfBank Başantrenörü Guidetti: Her top için savaştık

CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçta 3-0 yendiği Chemik Police'yi VakıfBank Spor Sarayı'nda da aynı skorla mağlup edip üst üste dokuzuncu kez yarı finale yükselen VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda Başantrenör Giovanni Guidetti, kaptan Melis Gürkaynak ve oyunculardan Maja Ognjenovic ile Gabi Guimaraes açıklamalarda bulundu.

GUIDETTI: OYUNCULARIMIN PERFORMANSI HARİKAYDI

Oyuncuların gösterdiği performanstan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, ''Üst üste dokuzuncu kez yarı finaldeyiz. Bence kulübümüz için harika bir sonuç. Hep diyoruz; herkes bazen kazanabilir ama zirvede kalabilmek her spor, her iş için en zor şeylerden biridir. VakıfBank olarak bunu yıllardır başarıyoruz. Kulübümüzü ve bunun için çalışan herkesi tebrik ediyorum. Öncelikle de oyuncularımı kutluyorum. Her zaman harika bir profesyonellik ve odaklanmayla oynuyorlar. Bu maçta da harika bir performansla oynadık. Her top için savaştık. Oyuncularım her topa odaklandı. Bu da bize harika bir galibiyet getirdi. Savaşmayı ve zor maçları özledik. Ama önümüzdeki haftadan itibaren her maç zorlu olacak. Kendimizi geliştirerek daha iyi olmaya vaktimiz olacak'' dedi.

MELİS GÜRKAYNAK: FİNALLER NORMAL, ŞAMPİYONLUK ÖNEMLİDİR

VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak, ''Çeyrek final maçları için çok çalıştık. Polonya'da ve sahamızda net skorlar aldık. Birbirimizin ne yapması gerektiğini biliyorduk. Çünkü üç hafta bu maçlara hazırlandık. Bunun da sonucunu aldık. Şimdi yarı finalde oynayacağız. Hedefimiz yarı finali de geçip, finale gitmek. Her zaman söylüyoruz; VakıfBank için finaller normal, şampiyonluk önemlidir. Hedefimiz şampiyon olmak '' ifadelerini kullandı.

OGNJENOVIC: ŞİMDİ TÜRKİYE KUPASI'NA ODAKLANACAĞIZ

Sarı-siyahlılar'ın Sırp pasörü Maja Ognjenovic, ''Oynadığımız ilk maçtan sonra bu maça da çok iyi hazırlandık. Bizden daha zayıf olduklarını biliyorduk. İlk maçın daha stresli olacağını düşünüyorduk. Ev sahibi oldukları için daha baskılı olmalarını bekliyorduk. Ama orada çok iyi bir sonuç almıştık. Bu maçın ilk setinde iyi oynadılar ama biz de karşılık verdik. Yarı finalde olduğumuz için ilk hedefimiz tamamlandı. Yarından itibaren Türkiye Kupası maçlarına odaklanacağız'' diye konuştu.

GABI: YARI FİNALDE OLDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUM

VakıfBank'ın Brezilyalı smaçörü Gabi Guimaraes ise ''Öncelikle çok mutluyum. Benim ikinci yarı finalim olacak. Geçen sene pandemi nedeniyle yarı finali oynayamamıştık. Ondan dolayı bu sene yarı final oynama fırsatım olduğu için çok mutluyum. Polonya'da ilk maçta harika bir iş çıkardık. Bu maçta hatalarla başladık ve biraz bocaladık. Sonra toparlandık ve tekrardan hücumda agresif oynamaya başladık. Fazla hata yapmadık. Servislerde baskı kurmayı başardık. Bu iki maçta gösterdiğimiz performanstan ve sonucunda yarı finale yükseldiğimiz için memnunum. Şimdi Türkiye Kupası'na hazırlanacağız'' dedi.

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