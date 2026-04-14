        Haberler Ekonomi İş-Yaşam VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan: "Değer üreten bir banka olarak yolumuza birlikte devam edeceğiz"

        VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan: "Değer üreten bir banka olarak yolumuza birlikte devam edeceğiz”

        VakıfBank, 72. yaşını kutluyor. 13 Nisan tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 72. yıl buluşması, 1.500'den fazla VakıfBanklının katılımıyla gerçekleşti. Bankada 15 ve 20 yıldır görev yapan çalışanların plaketlerini aldığı programda konuşan VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan," "Bizler üstlendiğimiz görevleri bir sorumluluk olarak görüyoruz. VakıfBank'ta da bu anlayışla hareket ederek, bize emanet edilen bu kıymetli yapıyı güçlendirmeye gayret göstereceğiz. Ülkemizin refahına katkı sunan, değer üreten bir banka olarak yolumuza birlikte devam edeceğiz" dedi

        Giriş: 14 Nisan 2026 - 13:12
        "Değer üreten bir banka olarak yolumuza birlikte devam edeceğiz"

        VakıfBank, 1954 yılında kuruldu ve bugün aktif büyüklüğüne göre Türkiye’nin ikinci büyük bankası oldu.

        Reel sektöre sunduğu finansman imkânları, yenilikçi çözümleri ve dijitalleşme alanındaki adımlarıyla VakıfBank, bankacılık hizmetlerini daha etkin ve erişilebilir hale getiriyor.

        72. yıl kapsamında 13 Nisan’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşma, VakıfBanklıların yoğun katılımıyla tamamlandı. Bankada 15 ve 20 yılını tamamlayan çalışanların plaketlerini aldığı program, kurumun ortak değerlerini ve güçlü bağlarını yansıtan bir atmosferde gerçekleşti.

        OSMAN ARSLAN: “ÜRETİME, TİCARETE VE İNSANA DEĞER KATMAYA BİRLİKTE DEVAM EDECEĞİZ”

        9 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul sonrasında VakıfBank Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Osman Arslan, Banka’nın 72. yılı dolayısıyla yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

        “Bizler üstlendiğimiz görevleri bir sorumluluk olarak görüyoruz. VakıfBank’ta da bu anlayışla hareket ederek, bize emanet edilen bu kıymetli yapıyı güçlendirmeye gayret göstereceğiz. Ülkemizin refahına katkı sunan, değer üreten bir banka olarak yolumuza birlikte devam edeceğiz.”

        Yeni dönemde selektif kredi anlayışı ile özellikli sektörlere olan desteği sürdüreceklerini belirten Arslan, “72 yıldır olduğu gibi ülkemizin ekonomik kalkınması ve toplumsal refahın artması için orta vadeli programımız doğrultusunda kesintisiz desteğimize devam edeceğiz. Selektif kredi anlayışımız gereği özellikle cari açığın finansmanı konusunda sorumluluk üstlenen sektörlere özel çözümler sunacağız. Üreticilerimize, istihdama katkı sunanlara ve ihracatçılarımıza daha fazla destek olmak adına tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz” dedi.

        VakıfBank’ın köklü geçmişine ve ortak emeğin gücüne işaret eden Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

        “72. kuruluş yıl dönümümüz vesilesiyle sizlerle aynı çatı altında bulunmak benim için ayrı bir anlam taşıyor. VakıfBank’ın 72 yıllık yolculuğu, emekle ve güçlü bir kurum kültürüyle şekillendi. Bu büyük yapıyı bugünlere taşıyan, ülkemizin dört bir yanında görev yapan çalışanlarımızın katkısıdır. Kuruluşundan bugüne VakıfBank’a emek veren herkesi saygıyla anıyorum. Bugün ulaşılan güçlü tablo, ortak emeğin ve sorumluluk bilincinin bir sonucudur. Bu kıymetli birikim, önümüzdeki dönemde de ülkemizin üretimine, ticaretine ve insanına değer katan bir anlayışla yol almaya devam edecektir.”

