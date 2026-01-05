Habertürk
Habertürk
        VakıfBank sakatlığı açıkladı: Cansu Özbay - Voleybol Haberleri

        VakıfBank sakatlığı açıkladı: Cansu Özbay

        VakıfBank'ta forma giyen Cansu Özbay'ın bilek bağında zorlanmaya bağlı ödem tespit edildi

        Giriş: 05.01.2026 - 11:11 Güncelleme: 05.01.2026 - 11:11
        VakıfBank sakatlığı açıkladı: Cansu Özbay
        Vodafone Sultanlar Ligi'nde oynanan Zeren Spor karşılaşmasında sakatlanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı pasörü Cansu Özbay'ın sağ ayak bilek bağında zorlanmaya bağlı ödem oluştuğu belirlendi.

        Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Vodafone Sultanlar Ligi'nde oynadığımız Zeren Spor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle, tedbir amaçlı olarak maça devam edemeyen sporcumuz Cansu Özbay'ın, sağlık sponsorumuz Academic Hospital'da yapılan tetkikleri neticesinde sağ ayak bilek bağında zorlanmaya bağlı ödem tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Ayrıca açıklamada tedavisine başlanan Cansu'nun takımın İtalya yolculuğuna katılabileceği ve CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde 8 Ocak Perşembe günü oynanacak Savino Del Bene mücadelesinde oynayıp oynamayacağına maç günü yapılacak kontrollerin ardından karar verileceği belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Restorana silahlı saldırı: 3 yaralı

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir restoranda meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

