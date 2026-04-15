VakıfBank 'şampiyonluk', Fenerbahçe Medicana 'devam' için sahada!
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Medicana, yarın VakıfBank'ı konuk edecek.
Giriş: 15 Nisan 2026 - 11:08 Güncelleme:
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak.
Üç galibiyet alacak tarafın mutlu sona ulaşacağı seride VakıfBank, 2-1 önde bulunuyor.
Sarı-siyahlılar, yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda üst üste ikinci kez şampiyon olacak.
Fenerbahçe Medicana ise yarınki maçı kazanıp seriyi uzatmaya çalışacak.
Uzaması durumunda serinin beşinci ve son maçı, 19 Nisan Pazar günü Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ