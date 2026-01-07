Habertürk
        Haberler Spor Voleybol VakıfBank, seriyi sürdürmek istiyor - Voleybol Haberleri

        VakıfBank, seriyi sürdürmek istiyor

        VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında yarın İtalya temsilcisi Savino Del Bene ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 10:27 Güncelleme: 07.01.2026 - 10:27
        VakıfBank, seriyi sürdürmek istiyor!
        CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. haftasında VakıfBank, yarın İtalyan ekibi Savino Del Bene'ye konuk olacak.

        Palazzo Wanny'de oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

        Karşılaşmada Vasileios Vasileiadis (Yunanistan) ve Jan Krticka (Çekya) hakem ikilisi görev alacak.

        Şampiyonlar Ligi'nde namağlup ilerleyişini sürdüren sarı-siyahlılar, geride kalan haftalarda Fransa temsilcisi Volero Le Cannet'i 3-0, Romanya ekibi CS Volei Alba Blaj'ı ise 3-1 mağlup etti.

        Savino Del Bene de gruptaki ilk iki maçını kazandı.

