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        Haberler Spor Voleybol Vakıfbank, Slovenya'da galibiyet peşinde - Voleybol Haberleri

        Vakıfbank, Slovenya'da galibiyet peşinde

        VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci hafta maçında yarın Slovenya'nın Calcit Kamnik ekibine konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 09:47 Güncelleme: 06.01.2025 - 09:47
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        Vakıfbank, Slovenya'da galibiyet peşinde!
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        CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci hafta maçında VakıfBank, yarın Slovenya temsilcisi Calcit Kamnik'e konuk olacak.

        Başkent Lübliyana'daki Tivoli Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

        Grupta oynadığı 4 maçı da kazanan VakıfBank, ilk sırada bulunuyor.

        Oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybeden Slovenya temsilcisi ise son basamakta yer alıyor.

        İki takım arasında İstanbul'da oynanan müsabakayı VakıfBank, 3-1 kazanmıştı.

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