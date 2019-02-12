Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Zenit'i tek golle mağlup etti. Kadıköy'deki mücadeleye ilk 11 başlayan Mathieu Valbuena, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu:

"Ligde zorlu bir dönemden geçiyoruz ama Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz. İyi bir takımla karşılaştık ve kazanmak güzel oldu. İlk maçı kazandık, turu orada almamız gerekiyor. Gol yemedik, en önemlisi de bu. Ersun Hoca'yla çok profesyonel bir ilişkimiz var. Daha fazla oynamak istiyorum. Hayatta böyle şeyler var. Antrenmanlarda elimden geleni yapmak istiyorum. Ama hocam beni oynattığında sahaya çıkıp elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu akşam hocamız da bana güvenebileceğini görmüştür. Sahada elimizden geleni yaptık. Bu akşam takımın kazanmasını hepimiz istedik. Hepimiz keyif aldık."