Valbuena'dan etkili performans

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-1 yenerken; Fransız futbolcu Valbuena, gösterdiği performansla galibiyette önemli bir rol oynadı.

Eljif Elmas'ın attığı golün pasını veren Valbuena, frikikten attığı golle de takımını öne geçirdi. Bu sezon gol sayısını 3'e çıkaran Valbuena, gol pası sayısını ise 7'ye yükseltti.

ELJIF ELMAS'TAN 3. GOL

Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi Eljif Elmas, bu sezon 3. kez gol sevinci yaşadı.

İki hafta önce Galatasaray derbisinde de bir gol atan Elmas, ligin 5. haftasında Atiker Konyaspor maçında 1-0 kazandıkları maçta da takımının tek golünü kaydetmişti.

Fenerbahçe'nin son golünü kaydeden Soldado ise bu sezon 5. kez rakip fileleri havalandırdı.