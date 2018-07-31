Üretici Hüseyin Derim'in, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteğiyle Menteşe Mahallesi'nde oluşturduğu çilek tarlasında ilk hasat yapıldı.

Halk arasında "Vali Hanım" adı verilen çileğin hasadını Vali Esengül Civelek, üretici kadınlarla gerçekleştirdi.

Civelek, hasadın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kavaklıdere'yi "San Andreas" türü çilekle tanıştırdıklarını, çok iyi verim elde ettiklerini söyledi.

Dağıtılan fidelerin meyve vermeye başladığını aktaran Çivelek, " Üreticilerimizin yüzünü güldüren bir ürün oldu. Üreticilerimizin Vali Hanım çileğinden memnuniyeti çok yüksek. Lezzeti, aroması, kalitesi ve verimliliğiyle yeni bir marka değer yaratacak tarımsal ürünümüz oldu. Bundan sonraki amacımız üretimin artırılması, devamlılığın ve verimliliğinin sağlanması olacaktır." diye konuştu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Şakir Fırat Erkal ise ekiplerin bölgeye uygun çilek çeşidini tespit ettiğini, sulama sistemleri, toprak analizleri ve tarla seçimlerini gerçekleştirdikten sonra çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

"KALİTELİ ÜRÜN ELDE ETTİK"

Erkal, 15 dekar alana dikilen çileklerden çok iyi verim aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kaliteli ürün elde ettik. Dekardan yaklaşık 7 ton verim bekliyoruz. Şu an üreticilerimiz ürünlerini tarladan 10 liraya satıyor, çok iyi bir gelir elde ediyor. Önümüzdeki süreçte bu alanları artırarak çilek bahçeleri tesis edeceğiz. Burada önemli olan bahçeleri sadece kurmak değil, sürekliliği getirmek. Buradaki arazi sahipleri kadın üreticilerimize teşekkür ediyorum. Muğla bir tarım kenti. Sıfırdan 2 bin rakıma kadar değişik ürünler yetiştiriyoruz. Özellikle yeni ürünlerle kırsaldaki çiftçilerimizi destekleyerek gelir getirici ürünlere teşvik ediyoruz."

Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir ise ilçelerinde ilk defa üretimi yapılan çilekten çok iyi verim aldıklarını, şu an üretimi gerçekleştirmek için yeni müracaatta bulanan çiftçiler olduğunu bildirdi.

Kavaklıdere'de ürün çeşitliliği sağladıklarını vurgulayan Demir, kadınların ve çiftçilerin gelirlerinin artması ve yaşam standardının yükseltilmesi için çileğin iyi bir gelir kaynağı olacağını kaydetti.

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