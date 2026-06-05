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        Haberler Gündem Güvenlik Van'da yasa dışı bahis operasyonu: 14 tutuklama

        Van'da yasa dışı bahis operasyonu: 14 tutuklama

        Van'da Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda, yasa dışı bahis kapsamında para nakline aracılık ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 00:29 Güncelleme:
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        Van'da yasa dışı bahis operasyonu: 14 tutuklama
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        Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve MASAK raporu doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis kapsamında para nakline aracılık ettikleri belirlenen 19 şüpheliye yönelik 2 Haziran'da operasyon düzenlendi.

        AA'nın haberine göre, operasyonda 14 şüpheli yakalandı, adreslerde yapılan aramalarda 11 cep telefonu ile 10 SIM kart ele geçirildi.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Zanlıların hesaplarındaki işlem hacminin 1 milyar 614 milyon lira olduğu tespit edildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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