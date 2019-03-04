Hollanda Eredivise'nin 24. haftasında Feyenoord, Emmen'i ağırladı. Karşılaşma ev sahibinin 4-0 üstünlüğü ile tamamlanırken eski Fenerbahçeli Robin van Persie, 3 gol atmayı başardı.

Fenerbahçe'de beklenenden uzak bir performans sergileyen Van Persie, bu sezon Feyenoord formasıyla ligde 19 maçta forma giyerken 14 gol atmayı başardı.