        Haberler Gündem Güvenlik Van ve Hakkari’de operasyon: 406 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

        Van ve Hakkari’de operasyon: 406 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

        İçişleri Bakanlığı, "Van ve Hakkari'de uyuşturucu madde imalatçıları ve satıcılarına yönelik Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda 406 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi" açıklamasında bulundu

        Giriş: 23.02.2026 - 10:29
        406 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
        İçişleri Bakanlığı, “Van ve Hakkari’de uyuşturucu madde imalatçıları ve satıcılarına yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 406 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik” açıklamasında bulundu.

        İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Van ve Hakkari’de uyuşturucu madde imalatçıları ve satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 406 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

        Bakanlık, açıklamanın devamında, yapılan çalışmalar hakkında detaylarından bahsederek ve mücadelenin devam ettiğini belirterek şu bilgileri verdi:

        Gerçekleştirilen operasyonlarda 271 kilogram metamfetamin, 96 kilogram skunk, 39 kilogram esrar olmak üzere toplam 406 kilogram uyuşturucu madde ile 2 bin 540 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Uyuşturucu imalatçısından satıcısına kadar zehir tacirlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        5 ilde uyuşturucu operasyonu: 346 şüpheli yakalandı

        5 ilde uyuşturucu operasyonu: 346 şüpheli yakalandı

        #Son dakika haberler
