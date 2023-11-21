Van ve Malatya'da korkutan deprem! 21 Kasım2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

Van ve Malatya'da korkutan deprem! 21 Kasım2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

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Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi her gün güncelleniyor. Meydana gelen son dakika depremlerin merkez üssü, saati ve büyüklüğü AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan verilere göre 21 Kasım Salı günü Van'da deprem oldu. İşte 21 Kasım 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile meydana gelen depremler...