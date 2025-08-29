Habertürk
        Vanspor FK: 1 - Bandırmaspor: 2 | MAÇ SONUCU (Vanspor ilk mağlubiyetini aldı) - Futbol Haberleri

        Vanspor FK: 1 - Bandırmaspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Vanspor FK sahasında Bandırmaspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı.

        Giriş: 29.08.2025 - 23:14 Güncelleme: 29.08.2025 - 23:14
        Vanspor ilk mağlubiyetini aldı!
        Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Vanspor FK, sahasında Bandırmaspor'u konuk etti. Vanspor FK'nın geçen sezondan kalan cezası nedeniyle kırmızı-siyahlı taraftarlar maça alınmadı. Kıyasıya geçen karşılaşma Bandırmaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

        Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanan Vanspor FK - Bandırmaspor karşılaşmasını Hakem Davut Dakul Çelik yönetti. Vanspor FK'nın geçen sezondan kalan cezası nedeniyle taraftarlar maça alınmadı. Çekişmeli geçen karşılaşmada Bandırmaspor 11 ve 45'nci dakikalarda Douglas Tanque'nin attığı 2 golle öne geçerken, ikinci yarının 52'nci dakikasında Vanspor FK’nın golünü Ivan Cedric attı. Maç Bandırmaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

