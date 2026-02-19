Vanspor FK - Bordum FK: 3-1 (MAÇ SONUCU)
Trendyol 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Vanspor FK, evinde ligin iddialı ekiplerinden Bodrum FK'yı 3-1 yendi.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Vanspor FK, evinde karşılaştığı Bodrum FK’yı 3-1 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Harun Terin, Çağrıcan Pazarcıklı
Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Naby Youssouf Oulare, Zan Jevsenak, Batuhan İşçiler (Güvenç Usta dk. 68), Medeni Bingöl, Jefferson (Traore dk. 80), Mehmet Özcan (Emir Bars dk. 79), Bekir Can Kara (Erdem Seçgin dk. 75), Santeri Hostikka, Kenneth Mamah, Ivan Cedrıc (Alper Emre Demirol dk. 74)
Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Mert Yılmaz (Yusuf Sertkaya dk. 82), İsmail Tarım (Furkan Apaydın dk. 70), Ali Aytemur, Cenk Şen, Mustafa Erdilman (Ege Bilsel dk. 63), Omar İmeri (Brazao dk. 63), Dıno Hotıc (Haqi Osman dk. 82), Ahmet Aslan, Taulan Sulejmanov, Ali Habeşoğlu
Goller: Jefferson (dk. 51, 65), Ivan Cedric (dk. 55) (Vanspor FK), İsmail Tarım (dk. 22) (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Mehmet Özcan, Bekir Can Kara (Vanspor FK), Mustafa Erdilman, Brazao (dk. 77) (Bodrum FK)