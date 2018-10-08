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VAR, Fenerbahçe - Başakşehir maçında neden gitti? İşte tüm yaşananlar...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon kullanılmaya başlayan VAR, ligin 8. haftasında bir kez daha hata verdi. 7. haftadaki Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında hata vermişti. VAR, Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe - Başakşehir maçında bir kez daha hata verdi. Mücadelede VAR'ın devre dışı kaldığı sırada bariz bir golün ofsayt gerekçebiyle iptali gündeme oturdu!

08 Ekim 2018 Pazartesi, 16:45 | Güncelleme:

Fenerbahçe ile Başakşehir arasındaki maçın 82. dakikasında Eljero Elia, Edin Visca'nın pasında Fenerbahçe ağlarını havalandırırken yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Ali Palabıyık bunun üzerine golü iptal etti ve VAR'ı bekledi. Ancak VAR sisteminde yaşanan arıza nedeniyle pozisyon tekrardan izlenemedi. Ali Palabıyık, VAR'dan faydalanamayınca yardımcısının kararına uyarak golü iptal etti. Pozisyonun ofsayt olmadığına dair görüşler belirtilirken bu hatanın neden kaynaklandığı da ortaya çıktı.

Sporx'te yer alan habere göre müsabakadaki VAR sisteminin Türk Telekom'a ait UPS adındaki güç kaynağı müsabakanın 80.dakikasında güç üretemez duruma düşerek devre dışı kaldı. VAR'ın devre dışı kalması yaklaşık 6 dakika sürdü. Süper Lig'de iki hafta önce yaşanan VAR kesintisinde ise bu kez Riva'daki VAR sisteminin serverındaki arızadan kaynaklanmış ekranlar donmuştu.

VAR GİDİNCE NELER YAŞANDI? 

Bu hadisenin ardından Cüneyt Çakır'ın başında olduğu Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşmasına ait stattan gelen tüm ekranlar siyaha düşmüş oldu. Yine bu UPS cihazı üzerinden görüntü ile birlikte telsizlerde kesildi. Cüneyt Çakır ekranların siyaha düşmesinin ardından masa telefonundan yayıncı kuruluşun Kadıköy'deki yayın arabasına bilgiyi verdi.

O ANDA TAKIM KAPTANLARI DA BİLGİLENDİRİLDİ

Yayın kuruluş yetkilileri, Riva'daki VAR odasından Cüneyt Çakır'dan gelen bu bilgiyi TFF temsilcisi aracılığıyla müsabakanın 4. hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya o da kulaklıktan orta ve yardımcı hakemlere iletti. VAR'ın devre dışı bırakıldığı bilgisini alan hakem Palabıyık bu bilgiyi aynı anda her iki takımın kaptanlarına iletti.

VAR sistemiyle iletişimin koptuğu sırada kalkan yanlış ofsayt bayrağı bir golün iptal edilmesine neden olurken bu olay "Peki VAR odası 4. hakem aracılığı ile neden müdahele etmedi" sorusunu gündeme getirdi. Ancak stattaki Türk Telekom'a ait güç kaynağının gitmesi VAR adasındaki tüm ekranların siyaha düşmesinden dolayı VAR odası ofsayt pozisyonunu görememesine neden oldu. Bu durumda ne VAR odasında ne saha kenarındaki VAR kabininde ekranlar siyah olmuştu.

HAKEMLER NE KONUŞTU?

Diğer bir yandan ofsayt pozisyonu sırasında Ali Palabıyık ile dördüncü hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun pozisyonla ilgili ne konuştuğu da merak konusu oldu. Haberde Ali Palabıyık'ın golü iptal etmesi üzerine 4. hakemle o esnada bu konuda iletişim veya teyit durumu olmadığı kaydedildi. 

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