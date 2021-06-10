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Varlık Barışı'nda son 20 gün

Varlık Barışı'ndan yararlanılması için yurt dışında bulunan varlıkların 30 Haziran'a kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi ve bu varlıkların bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde ülkeye getirilmesi gerekiyor. Varlıklarını yurt dışından getirenler bunlar nedeniyle herhangi bir vergi ödemeyecek, varlık barışından yararlananlar hakkında vergi incelemesi yapılmayacak. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri de varlık barışı ile yurt içinde bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklarını vergi dairesine beyan ederek kanuni defter kayıtlarına alabilecek

Varlık Barışı'nda son 20 gün
AA

Varlık barışı uygulamasından yararlanmak isteyenlerin, yurt dışındaki varlıklarını ekonomiye kazandırmak için 20 gün içinde bildirimde bulunması gerekiyor.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, 17 Kasım 2020'de yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun ile varlık barışına yönelik yeni bir imkanın önü açılmıştı.

Varlık barışı uygulamasıyla gerçek ve tüzel kişilerin, yurt dışında bulunan bazı varlıklarını Türkiye'ye getirerek milli ekonomiye kazandırması amaçlanıyor. Uygulamayla bu varlıkları Türkiye'ye getirenlere serbestçe tasarruf etme imkanı tanınıyor.

Varlık barışı kapsamına, yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları giriyor.

Uygulamadan, yurt dışında para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı bulunan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecek.

Söz konusu varlıkların Türkiye'ye getirilebilmesi için vergi mükellefi veya Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunmuyor.

Varlıklarını yurt dışından getirenler bunlar nedeniyle herhangi bir vergi ödemeyecek.

Ayrıca, varlık barışından yararlananlar hakkında bildirilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Bildirilen varlıklar, gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmayacağı gibi şirketler tarafından ortaklara dağıtılması durumunda da kar dağıtımına bağlı stopaj kesilmeyecek.

Yurt dışından getirilerek bildirime konu edilen varlıklar, bildirim sonrasında istenildiği gibi serbestçe kullanılabilecek. Bildirimde bulunan mükellefler, bu varlıklarıyla yatırım yapabilecekleri gibi bunları sermaye olarak da kullanabilecek.

Yurt dışında bulunan varlıkların, oralardaki banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 17 Kasım 2020 itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30 Haziran'a kadar kapatılmasında kullanılması halinde bu kredilerin defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla da düzenlemeden faydalanılabilecek.

Yurt dışında sahip olunan söz konusu varlıklar, Türk lirası değeri üzerinden 30 Haziran'a kadar bankalara veya aracı kurumlara bildirilebilecek. Bu varlıkların bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi gerekecek.

Bahse konu varlıkların Türkiye'deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi veya fiziki olarak Türkiye'ye getirilmesi halinde ülkeye getirilme şartı sağlanmış olacak.

Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye'deki banka veya aracı kurumlarda bir hesaba transfer edilmesi durumunda banka dekontu veya kurum işlem sonuç formları, Türkiye'ye fiziki olarak getirilmesi durumunda ise yapılan bildirime istinaden gümrük idaresinden alınan belgeler, varlıkların ülkeye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecek.

YURT İÇİNDEKİ VARLIKLAR İÇİN DE İMKAN TANIYOR

Varlık barışı, yurt içindeki varlıkların kayıt altına alınması için de imkan sunuyor. Düzenlemeyle gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, yurt içinde bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklarını vergi dairesine beyan ederek kanuni defter kayıtlarına alabilecek.

Varlık barışı kapsamına, kanuni defterlerde yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar giriyor.

Uygulamadan Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıkları bulunan mükellefler yararlanabilecek.

Düzenlemeye göre, uygulamadan yararlanabilmesi için gelir ya da kurumlar vergisi mükellefi olunması, yurt içinde bulunan varlıkların 17 Kasım 2020 itibarıyla kanuni defter kayıtlarında yer almaması şartı aranıyor.

Varlık barışından yararlanacak mükellefler, yurt içindeki varlıkları nedeniyle herhangi bir vergi ödemeyecek. Ayrıca bildirilen varlıklar nedeniyle mükelleflere vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Mükellefler, bildirilen varlıklar nedeniyle gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmayacak ve bu varlıklar şirketler açısından da dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmayacak. Yurt içinde bildirime konu edilen varlıklar, bildirim sonrasında istenildiği gibi serbestçe kullanılabilecek. Bildirimde bulunan mükellefler bu varlıklarıyla yatırım yapabilecekleri gibi sermaye olarak da kullanabilecekler.

İstenilmesi halinde şirketlere konulan bu varlıklar serbestçe işletmeden çekilebilecek. Bu varlıkların ortaklara dağıtılması durumunda da kar dağıtımına bağlı vergi alınmayacak.

Bildirime konu varlıklardan taşınmaz dışındakilerin banka veya aracı kurumlardaki hesaplara yatırılması gerekiyor. Varlıkların banka veya aracı kurumlara yatırılarak ispatlanması, banka ve aracı kurumlarca düzenlenmesi zorunlu belgelerle tevsik edilmesi şartı bulunuyor.

Yurt içinde bulunan varlıkların, bildirim formu ile Türk lirası değeri üzerinden 30 Haziran'a kadar vergi dairelerine bildirilmesi gerekiyor. Başvurular, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine yapılacak. Bu bildirimler elektronik ortamda da gerçekleştirilebilecek.

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