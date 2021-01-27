Türkiye Varlık Fonu’nun denetim raporları TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. Genel Müdür Zafer Sönmez, bugüne kadar yaptıklarını anlattı, borçları ve portföylerindeki projelere yönelik bilgi verdi. Sönmez, Varlık Fonu’nun kendisine devredilen hiçbir şirketi satmadığını, krediye konu yapıp rehin vermediğini, satmak gibi bir niyetinin de olmadığını söyledi. Sönmez, “Ana amacımız devletin stratejik ve büyük ölçekli yatırımlarını yapmak. Devletin girişimci statüsünü tekrardan sahneye koymaktır. Fon, bütçe ya da hazineyi fonlamak için kurulmadı" diye konuştu.

Zafer Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bünyemizdeki şirketlerin 2021 değerlerini bağımsız kurullarca tespit ettirip açıklayacağız. Banka borcumuz 1 milyar Euro'dur. Bunun dışında bir finansal borcumuz yok. Varlık Fonu krediyi sadece yatırımlar için kullanır. Fonun toplam mal varlığına göre borcu çok düşüktür. İstanbul Finans Merkezi, 2022 ortalarında açılacak. Kanun hazırlık çalışması devam ediyor. Kanuni alt yapısı olmadan finans merkezi açamazsınız."

Sönmez, Borsa İstanbul’un yüzde 10 hissesinin 200 milyon dolara Katar'a devredildiğini hatırlattı. Bu satış işleminden dolar bazında yüzde 63, TL bazında yüzde 117 getiri sağlandığını söyledi.

GİZLİLİK TARIŞMASI

Komisyondaki görüşmeler sırasında gizlilik tartışması da yaşandı. Muhalefet milletvekilleri, Devlet Denetleme Kurulu’nun “gizlidir” damgası ile komisyona sunduğu raporun, basın önünde tartışılamayacağını öne sürerek, oturumun ertelenmesini istedi. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın bu durumun engel teşkil etmediğini belirterek görüşmeye devam etmesi üzerine İYİ Parti grubu komisyonu terk etti.