        Vatandaşlık maaşı uygulamasında son durum nedir, ne zaman başlayacak, kimler alabilecek, hangi illerde geçerli olacak?

        Vatandaşlık maaşı uygulamasında son durum nedir, ne zaman başlayacak, kimler alabilecek?

        Dar gelirli ailelere destek sağlamak amacıyla "vatandaşlık maaşı" olarak da bilinen Gelir Tamamlayıcı Hane Destek Programı üzerinde çalışmalar sürüyor. Türkiye genelinde illerin ekonomik yapısı göz önünde bulundurularak şekillendirilecek sistemde, belirlenen gelir seviyesinin altında kalan hanelere kira, gıda ve enerji giderleri için düzenli nakdi yardım yapılması planlanıyor. Düzenlemenin 2026 yılı içinde bazı bölgelerde pilot olarak uygulanması, ardından 2027 itibarıyla ülke geneline yayılması öngörülüyor. Peki, vatandaşlık maaşı kimleri kapsayacak ve ödemeler ne zaman başlayacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2026 - 18:53 Güncelleme:
        1

        Dar gelirli hanelerin yaşam standartlarını desteklemek amacıyla gündeme gelen “vatandaşlık maaşı” uygulamasına yönelik hazırlıklar devam ediyor. Gelir Tamamlayıcı Hane Destek Sistemi çerçevesinde oluşturulan modelde; hane geliri, demografik yapı, istihdam durumu ve bölgesel ekonomik farklılıklar gibi birçok kriterin birlikte değerlendirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda, yaşanılan bölgedeki ortalama gelir düzeyinin altında kalan ailelere düzenli nakit desteği sağlanması hedeflenirken, özellikle tek gelirle geçinen kalabalık hanelerin öncelikli gruplar arasında yer alabileceği belirtiliyor. Peki, vatandaşlık maaşı başvuru şartları netleşti mi ve ödemelerin ne zaman başlaması bekleniyor?

        2

        VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI NETLEŞİYOR

        Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında dar gelirli ailelere yönelik Gelir Tamamlayıcı Hane Destek Sistemi yani vatandaşlık maaşı için çalışmalar sürüyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 81 il tek tek mercek altına alınacak.

        3

        KİMLER VATANDAŞLIK MAAŞI ALABİLECEK?

        Her bölgenin ayrı ayrı sosyoekonomik haritası çıkarılacak. Konut piyasasından iklim şartlarına, iş gücünden yaş dağılımına kadar birçok parametre incelenecek. Çıkarılan etki analizlerine bakılacak. Bölgelere göre dar gelirlilerin kira, gıda ve enerji gibi alanların hangilerinde desteğe ihtiyacı olduğu belirlenecek.

        4

        VATANDAŞLIK MAAŞI KRİTERLERİ BELLİ OLDU MU?

        Her bölge için ortaya çıkacak ortalama gelirin altında kalan hanelere destek verilecek. Düşük oranda olan tek maaş ile geçinen çok kalabalık haneler de bu destek programından yararlanabilecek.

        Destek verilecek hanelerdeki tek maaşlı çalışanın emekli ya da asgari ücretli olması şartı aranmayacak. Örneğin 5 çocuklu ve 60 bin geliri olan bir haneye de destek verilebilecek. Bölgenin ve hanenin şartları gözetilecek. Destekler nakit olarak hesaplara yatırılacak.

        5

        VATANDAŞLIK MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Vatandaşlık maaşına yönelik yasal düzenlemenin bu yıl içerisinde Meclise sunulması bekleniyor.

        Daha önce konuya dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şunları söylemişti:

        GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl (2026) başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz.

        Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız.

