VavaCars’tan Türk Kadın Futboluna Destek

Türkiye’nin dijital ikinci el araç satım platformu VavaCars Türk sporuna verdiği desteği artırarak sürdürüyor. VavaCars, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin başarılı takımlarından Fatih Karagümrük Spor Kadın Takımı’nın forma göğüs sponsoru olduğunu duyurdu.

Yeni sponsorluğa ilişkin değerlendirmelerde bulunan VavaCars Kurucu Ortağı ve CEO’su Lawrence Merritt, hızla gelişen kadın futboluna destek vermekten büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek şunları söyledi: “Kadın tüketiciler nezdinde ikinci el araç sektöründe hızlı bir değişime ön ayak oluyoruz. Gururla söyleyebilirim ki son derece olumsuz olan bir tüketici deneyimini yüksek oranda olumlu bir tüketici deneyimi ile değiştirdik. Şu an sektör ortalamasına baktığımızda kadın tüketiciler, normların çok üzerinde bir oranla VavaCars’ı tavsiye ediyor. Şimdi de, deyim yerindeyse oyunun kurallarını değiştirmiş olmaktan, böylesi başarılı bir takımla birlikte sporda da kadınları desteklemekten ötürü çok mutluyuz. Teknik direktörümüz Sayın Bahar Özgüvenç ve tüm oyuncularımıza başarılı bir sezon diliyor, tribünlere gitmek için sabırsızlanıyoruz”.

VavaCars Fatih Karagümrük Spor Başkanı Süleyman Hurma da “Kadın takımımız bizim göz bebeğimiz. Geçen yıl Türkiye ikincisi olarak bize büyük bir mutluluk yaşattılar. Erkek takımımızın ana sponsoru olan VavaCars’ın kıymetli desteği ile büyük başarılara imza atacaklarına gönülden inanıyorum. VavaCars’a bize duydukları güven, Türk sporuna sağladıkları sürdürülebilir destek için gönülden teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

VavaCars Fatih Karagümrük Spor Erkek Takımı’nın ana sponsoru olan VavaCars, bu yılın temmuz ayında Fraport TAV Antalya Spor’la da göğüs forma sponsorluğunu duyurmuştu. Yeni anlaşmayla birlikte futboldaki sponsorluk sayısını üçe çıkaran VavaCars son iki sezondur motor sporlarının başarılı kulüplerinden Bitci Racing’in de sponsorları arasında yer alıyor.