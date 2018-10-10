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"Galatasaray'ı takip ediyorum ve arkadaşlarımın yaptıklarıyla gurur duyuyorum. İlk geldiğimde beni harika karşılayan ve sürekli bize destek olan taraftar ile kazandığımız şampiyonluk benim için hep özel olacak ve sonsuza kadar öyle kalacak. Hayır sürpriz olmadı. Ligi çok iyi bilen bir hocaları var. Yıldız bir forvetin eksikliğine rağmen gol atmayı başarıyorlar. Şu an ligde liderler ve Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamak için büyük bir şansları var. Sadece onlara inanmak ve desteklemek gerekiyor."