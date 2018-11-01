Fenerbahçe'de Phillip Cocu'dan boşalan teknik direktör koltuğuna kimin oturacağı belirsizliğini korurken tecrübeli çalıştırıcı Yılmaz Vural'dan flaş bir açıklama geldi.

Milliyet Gazetesi'nden Attila Gökçe'ye konuşan başarılı teknik adam, "Varsayımla konuşmayı doğru bulmuyorum. Ancak Fenerbahçe ile ilgili görüşlerimi paylaşmak isterim. Fenerbahçe'nin eksiklerine rağmen kıymetli bir kadrosu var. O kadro toparlanır. İşbaşına gelecek teknik direktör sadece takım kadrosuyla değil, koca bir camia ile birlikte yola çıkacaktır. Bu beraberlik çok büyük bir güç yaratır" ifadelerini kullandı.

Sarı lacivertli ekibin kadrosunda önemli isimler olduğuna dikkat çeken 65 yaşındaki çalıştırıcı, "Fenerbahçe'nin kadrosunda kaleciden Soldado'ya kadar milli takımlarda oynayan çok değerli oyuncular var. Futbol sosyal bir etkinliktir. Fenerbahçe taraftarlarını, seyirciyi tanımak, onlara dokunmak gerekir. Çalışan bir hoca ve takım için büyük–küçük farkı olmaz. Tek yol çalışmaktır" dedi.

"EURO, DOLAR YA DA TL HESABI YAPMAM"



Son olarak Eskişehirspor’u çalıştıran Vural, Fenerbahçe'den teklif gelmesi halinde onur duyacağını sözlerine eklerken, "33 yılda 28 ayrı takım çalıştırdım. 700'den fazla maçın sorumluluğunu taşıdım. Halkım da futbol camiası da beni tanıyor. Fenerbahçe'den teklif alırsam, onur duyarım. Euro, Dolar ya da TL hesabı yapmam" şeklinde konuştu.

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