Paylaşımda, "Şarjım gerçekten çok azaldı, bu yüzden bu gönderdiğim son mesajım olabilir. Yine de benim için endişelenmeyin: Burada geçirdiğim zaman hem verimli hem de huzurlu geçti. Misyon ekibimle konuşmaya devam edebilirsem, edeceğim, ama yakında veda edeceğim. Benimle olduğunuz için teşekkürler." ifadeleri yer almıştı.