Süper Lig'in 13. haftasında zorlu deplasmanda Göztepe'yle karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de Muric'in sağlık durumu da netlik kazanabilmiş değil.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre sakatlığı sebebiyle bir süredir yeşil sahalardan uzak kalan Kosovalı golcünün mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyordu. Yapılan antrenmanlarda kendini iyi hisseden Muric'in durumunun doktorların raporuna göre maç saatinde belli olacağı öğrenildi.

Kosova Milli Takımı'na gitmeden önce sakatlanan Muric, Yeni Malatyaspor karşısında forma giyememiş ve takımını ilk kez yalnız bırakmıştı.