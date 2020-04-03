Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın dev ekiplerinin dikkatini çeken Vedat Muriç için büyük savaş var. Ada basını, Leicester City’nin önünüzdeki transfer döneminde Vedat için Tottenham ve Lazio’yla yarışacağını öne sürdü. Kosovalı futbolcunun menajeri de konu hakkında açıklama yaparken “İtalya onun için en iyi seçenek olacaktır” açıklaması transfer için sinyali verdi.

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