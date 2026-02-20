'Veliaht'ta gerçek ortaya çıktı

SHOW TV’de perşembe akşamları ekranlara gelen, FARO ve Gold Yapım imzalı ‘Veliaht’, dün akşam aksiyonu yüksek yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu.

Yeni sırların tek tek ortaya çıktığı bölümde Timur ve Reyhan, Zafer’i Yahya’nın elinden kurtarmayı başarsa da asıl savaş sonra başladı. Karslı ve Kaptan ailelerinin çocukları, Zülfikar ile Zahide’nin geçmişini kurcalarken onlar, Muharrem Kaptan’ın ölümü üzerine yıllar sonra açıkça yüzleşti.

Reyhan ile birlikte Faroz’un sevkiyatlarına dair kritik bir bilgiye ulaşan Timur cesur bir plan kurarken Zafer’i hayatta tutabilmek için riskli bir adım attı. Zafer için yapılan planı Gülendam’ın çocuğunu koruması karşılığında Zahide’ye söylemesi tüm dengeleri değiştirirken bölümün finaline Zafer’in Zülfikar Ağa’nın oğlu olmadığı gerçeğinin ortaya çıkması damga vurdu.

Yeni bölümüyle, ABC1 20+’da; 3,28 izlenme oranı (rating) 8,21 izlenme payı (share), AB’de; 2,93 izlenme oranı (rating) 8,00 izlenme payı (share) ve Total’de de 2,78 izlenme oranı (rating) 7,28 izlenme payı (share) elde eden dizi 22'nci bölümünde yaşananlarla sosyal medyada çok konuşuldu.

Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk’ün oturduğu 'Veliaht'ın kadrosunda; Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Nursel Köse, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri bir araya geliyor.

Dizinin yayınlanan 22'nci bölümünde Yahya, Zafer'i vurmak için harekete geçerken Timur ve Reyhan onu kurtarmayı başardı. Timur, Yahya'yı ciddi şekilde bir kez daha uyarırken Reyhan da alıp Zafer'i oradan kaçırdı. Dokuzparmak'ın Vezir olduğu anlaşılırken Zahide onun sırlarını Zülfikar Ağa'ya açıklamakla tehdit etti. Vezir ise bunu yapması halinde kendisinin tüm kötülüklerinin ortaya çıkacağını söyleyip Zülfikar Ağa konusunda onu uyardı.

Zahide ve Vezir yüzleşti; Timur ve Reyhan, Zafer'i Yahya'nın elinden çekip almayı başarsa da iki aile arasındaki savaşın kızışmasına engel olamadılar. Zafer'in eve dönmesi Karslı Ailesi'nin evinde duygu dolu anlara sahne olurken Kudret, Vezir'in onun yerine babasını tercih etmesinden dolayı büyük bir acı yaşıyordu. Kudret'le Vezir'in yan yana geldiği anlar yürekli burkarken Kudret'in Vezir'e "Bana Kudret Hanım diyeceksin" sözleri ikili arasındaki gerilimi giderek yükseltti. Karslı ve Kaptan ailelerinin çocukları, Zülfikar ile Zahide'nin geçmişini kurcalarken Zülfikar soluğu silahını alıp Kaptanlar'ın evinin önünde aldı. Zafer'e zarar vermeleri durumunda kendini vuracağını söyleyen Zaro Ağa'ya Zahide engel olurken hamile olan ve bütün bunların heyecanına dayanamayan Derya bayıldı. Derya'yı hastaneye Timur ve Zaro Ağa götürürken Yahya da annesinin tüm uyarılarına rağmen soluğu hastanede aldı. Yahya, Derya'yı görmek için gizlice yanına girerken Timur ikili arasındaki her şeyi öğrendi. Derya ve Yahya arasındaki duygu dolu anlar herkesin içini ısıtırken Derya, Yahya'ya bu kan davasından vazgeçerse aralarında bir ihtimal olacağının sinyalini verdi.

Derya'nın Yahya'ya Şartı: Bütün bunlar yaşanırken Faroz'a olan borçlarından dolayı onun adamları tarafından sıkıştırılan Karslı Ailesi, büyük bir çıkmaz içine girdi. Reyhan'la birlikte Faroz'un sevkiyatlarına dair kritik bir bilgiye ulaşan Timur, dengeleri değiştirebilecek cesur bir plan kurdu. Timur ve Reyhan aileyi bu sıkıntıdan çıkarmak için beraber hareket ederken, ikili aşklarını da dolu dizgin Kars'ta yaşamaya devam etti. Bölümde Timur ve Reyhan'ın karda kaydığı sahneler romantik anlara sahne oldu. Timur ve Reyhan'dan kar keyfi: Yahya'nın Derya'dan Gönül'ün Zaro Ağa'yı babasıyla aldattığını duyması tüm dengeleri değiştirirken Yahya, Zahide'yi bu konuda yeniden sıkıştırdı. Annesinden istediği cevapları alamayan Yahya, Zülfikar'la babasının ölümü üzerine yıllar sonra açıkça yüzleşti.

Yahya ve Zülfikar ilk kez gerçekler üstünden yüzleşti: Kaptan Ailesi babalarının intikamını Zafer üstünden almak için hamle üstüne hamle yaparken Timur, Zafer'i hayatta tutabilmek için onu yurtdışına kaçırma planı yaptı. Timur ve Reyhan'ın Zafer'i tabutla kaçırması sırasında Yahya tarafında durduruldular. Yahya, Zafer'e kıymaktan Derya için vazgeçtiğini söylerken çocukluk arkadaşını da bağrına bastı. Zafer'in yurtdışına çıktığını düşündüğümüz anlarda Zahide, Zaro Ağa'yı arayıp söylediği mekana gelmesini istedi.