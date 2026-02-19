'Veliaht'tan bir tanıtım daha

SHOW TV’nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi ‘Veliaht’ın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünden önce bir tanıtım daha yayınlandı.

Yeni bölümde; Reyhan ve Timur, karlar altında yürekleri ısıtan anlar yaşarken fırtına bu kez kalplerde kopuyor. Derya, Yahya’yı aşkı için intikamdan vazgeçmeye zorlayarak keskin bir tercih yapmasını istiyor. Zahide’nin baskısı Yahya’yı daha da köşeye sıkıştırıyor. Zülfikar ile Yahya, geçmişin kapanmayan defterlerini yeniden açarken, gözyaşlarına boğulan Reyhan’ın çaresizliği yürekleri dağlıyor. Tanıtımın finalinde Derya ve Timur’un dertleştiği anlar ise yeni bölümde yaşanacak büyük kırılmaların habercisi oluyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Nursel Köse, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor.