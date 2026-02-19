Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Veliaht'tan bir tanıtım daha

        'Veliaht'tan bir tanıtım daha

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Veliaht'ın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünden önce bir tanıtım daha yayınlandı. Tanıtımın finalinde Derya ve Timur'un dertleştiği anlar ise yeni bölümde yaşanacak büyük kırılmaların habercisi oluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 11:28 Güncelleme: 19.02.2026 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Herkes bu hayatta kendi yerini bulmalı"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV’nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi ‘Veliaht’ın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünden önce bir tanıtım daha yayınlandı.

        Yeni bölümde; Reyhan ve Timur, karlar altında yürekleri ısıtan anlar yaşarken fırtına bu kez kalplerde kopuyor. Derya, Yahya’yı aşkı için intikamdan vazgeçmeye zorlayarak keskin bir tercih yapmasını istiyor. Zahide’nin baskısı Yahya’yı daha da köşeye sıkıştırıyor. Zülfikar ile Yahya, geçmişin kapanmayan defterlerini yeniden açarken, gözyaşlarına boğulan Reyhan’ın çaresizliği yürekleri dağlıyor. Tanıtımın finalinde Derya ve Timur’un dertleştiği anlar ise yeni bölümde yaşanacak büyük kırılmaların habercisi oluyor.

        REKLAM

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Nursel Köse, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor.

        Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        ‘Veliaht’, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kağıthane'de trafik kazası geçiren kadın hastaneden taburcu edildi; kızı evde ölü buldu

        Kağıthane'de yolun karşısına geçeceği sırada Yasin A. (29) idaresindeki motosikletin çarptığı Tülay Bakaç (47) yaralandı. Bilinci açık olan ve hayati tehlikesi bulunmayan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil servisde kontrolleri yapılan ve kırığı olmadığı tespit edilen kadın, yaklaşık 2 saat ...
        #veliaht
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Akran zorbalığı ile “nezaketle” mücadele 
        Akran zorbalığı ile “nezaketle” mücadele 
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Çocukları için canından oldu! Öldüren hasret!
        Çocukları için canından oldu! Öldüren hasret!
        Kırkpınar er meydanı sular altında!
        Kırkpınar er meydanı sular altında!
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak