Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Veliaht'tan yeni bir tanıtım daha yayınlandı

        'Veliaht'tan yeni bir tanıtım daha yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Veliaht'ın bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünden heyecanı yükselten bir tanıtım daha yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2026 - 00:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "O savaş çoktan başladı!"

        SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünden heyecanı yükselten yeni bir tanıtım daha yayınlandı.

        İşte 'Veliaht'ın 25. Bölüm 2. Tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda, Timur ve Faroz arasında başlayan soğuk savaşın nelere sebep olacağı merak konusu olurken Faroz'un, Vezir'in büyük ihanetini saklamak için Timur'u ortadan kaldırması şartı, yayınlanacak bölüme olan ilgiyi artırıyor.

        Timur ve Reyhan sorunsuz evlenebilmek için tüm denklemleri çözmeye çalışırken Yahya, Derya için ailesini karşısına alıyor ve aile evinden ayrılıyor.

        REKLAM

        Vezir bir kez daha silahını doğrulturken Timur, insanlara olan güveninin altında eziliyor.

        Tanıtımın finalinde yankılanan silah sesi 'Veliaht'ta bu akşam yaşanacaklara dair merakı yükseltiyor.

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Erdem Şenocak, Serhat Teoman, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Nursel Köse, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor. Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        'Veliaht', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!

        ÖNERİLEN VİDEO

        26 yıllık yuvaya kardeş hançeri: 18 bıçak darbesiyle gelen veda

        İzmir'de arsa anlaşmazlığı nedeniyle Almanya'dan gelerek ablasını öldürüp eniştesini ağır yaralayan cinayet zanlısı, polis ekiplerine teslim oldu. Olaydan sağ kurtulan adam ve kızı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde katil zanlısının en ağır cezayı alması için adalet çağrısında bulundu. (İHA) 

        #veliaht
        #show tv
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        Altınları çalıp yaktılar! 5 gözaltı
        Altınları çalıp yaktılar! 5 gözaltı
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        Sadettin Saran tek tek açıkladı!
        Sadettin Saran tek tek açıkladı!
        Halkbank’tan açıklama
        Halkbank’tan açıklama
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        Fon bültenlerini kaçırmayın