'Veliaht'tan yeni bir tanıtım daha yayınlandı

SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünden heyecanı yükselten yeni bir tanıtım daha yayınlandı.

İşte 'Veliaht'ın 25. Bölüm 2. Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda, Timur ve Faroz arasında başlayan soğuk savaşın nelere sebep olacağı merak konusu olurken Faroz'un, Vezir'in büyük ihanetini saklamak için Timur'u ortadan kaldırması şartı, yayınlanacak bölüme olan ilgiyi artırıyor.

Timur ve Reyhan sorunsuz evlenebilmek için tüm denklemleri çözmeye çalışırken Yahya, Derya için ailesini karşısına alıyor ve aile evinden ayrılıyor.

Vezir bir kez daha silahını doğrulturken Timur, insanlara olan güveninin altında eziliyor.

Tanıtımın finalinde yankılanan silah sesi 'Veliaht'ta bu akşam yaşanacaklara dair merakı yükseltiyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Erdem Şenocak, Serhat Teoman, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Nursel Köse, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor. Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

'Veliaht', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!