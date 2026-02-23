'Veliaht'tan yeni tanıtım

SHOW TV’nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi ‘Veliaht’ın yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Geçmişin hesapları ve dinmeyen intikam ateşi, Yayha Kaptan’ı ve Zaro Ağa’yı bir kez daha karşı karşıya getiriyor.

Yayınlanan ön izlemede Zülfikar ve Yahya’nın Muharrem Kaptan’ın mekânına aynı anda gelmesi dikkat çekiyor. Zülfikar, Yahya’yı Muharrem Kaptan zannedince ortaya duygu yüklü anlar çıkıyor.

Zülfikar’ın hastalığı ilerlerken, “Bana ihanet ettiğini sandım… Yoksa ben yapar mıyım?” sözleri geçmişe dair derin bir pişmanlığı gözler önüne seriyor. Yeni bölümde iki aile arasında yaşanacaklar ise şimdiden büyük merak konusu oluyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Nursel Köse, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor.