        Haberler Televizyon 'Veliaht'tan yeni tanıtım - Magazin haberleri

        'Veliaht'tan yeni tanıtım

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Veliaht'ın yeni tanıtımı yayınlandı. Yeni bölümde yaşanacaklar şimdiden büyük merak konusu oldu

        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 11:43 Güncelleme:
        "Bana ihanet ettiğini sandım"

        SHOW TV’nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi ‘Veliaht’ın yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Geçmişin hesapları ve dinmeyen intikam ateşi, Yayha Kaptan’ı ve Zaro Ağa’yı bir kez daha karşı karşıya getiriyor.

        Yayınlanan ön izlemede Zülfikar ve Yahya’nın Muharrem Kaptan’ın mekânına aynı anda gelmesi dikkat çekiyor. Zülfikar, Yahya’yı Muharrem Kaptan zannedince ortaya duygu yüklü anlar çıkıyor.

        Zülfikar’ın hastalığı ilerlerken, “Bana ihanet ettiğini sandım… Yoksa ben yapar mıyım?” sözleri geçmişe dair derin bir pişmanlığı gözler önüne seriyor. Yeni bölümde iki aile arasında yaşanacaklar ise şimdiden büyük merak konusu oluyor.

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Nursel Köse, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor.

        Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        ‘Veliaht’, yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        Edirnede taşkın yapan nehirlerin debileri düşüyor

        Edirnede debilerinin artması nedeniyle yer yer tarım arazilerine yayılan Tunca ve Meriç nehirlerinde su seviyeleri düşüşe geçti.

