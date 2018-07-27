İHA'nın haberine göre, Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan ve kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların bu kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerektiği hatırlatılan açıklamada, başvuruların alınması ve diğer taksit ödemeleri sırasında vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 28 Temmuz 2018 Cumartesi ve 29 Temmuz 2018 Pazar günü saat 17.00'e kadar tüm vergidaireleri açık bulundurulacağı bilgisi paylaşıldı.

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