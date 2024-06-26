KONUT KİRA GELİRİNDE YÜZDE 20 STOPAJ KESİNTİSİ

Ayrıca kiracılar ve ev sahiplerine ilişkin olarak; kira gelirlerinden yüzde 20 stopaj kesilmesine ilişkin düzenleme var taslakta. Yani iş yeri kiraya vermiş gibi olacaksınız bu da çok etkileyecek yasalaşırsa.

Onun dışında basit usülde vergilendirilenler var. 700 bin kişinin basit usulün dışına çıkarılması gerekiyor. Bunun da gelen baskılar nedeniyle kapsamda olmayacağı ifade ediliyor.