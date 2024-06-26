Yeni Vergi Paketinde neler var? Vergi Paketi taslağında hangi maddeler tartışılıyor?
Türkiye'de vergi reformu kapsamında yeni bir Vergi Paketi üzerinde çalışılıyor. Henüz bir taslak olan pakette engelli bireyleri, yurt dışına çıkan vatandaşları, kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren birçok düzenleme yapılacağı öngörülüyor. Peki, Yeni Vergi Paketinde neler var? Konu hakkında tüm merak edilenler haberimizde.
Türkiye bir yandan asgari ücreti, bir yandan daüzerinde çalışılan Vergi Paketi'ni tartışıyor. Yeni düzenleme ile beraber hayatımıza yeni vergi kalemleri girebilir. Peki, neler değişecek veya ne gibi vergiler eklenecek? Merak edilenleri Habertürk TV'de yayınlanan Mesut Yar ile Gece Hattı programına katılan Vergi Uzmanı Dr. Nedim Türkmen yanıtladı. İşte, Vergi Paketi'nin içeriği...
ENGELLİ BİREYLER VERGİ İSTİSNASI KALDIRILABİLİR
Vergi Uzmanı Dr. Nedim Türkmen'n açıklamalarından konu başlıkları şöyle;
Yeni vergi paketi dediğimizde KDV ve ÖTV artışı ön görülmüyor. Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisine ilişkin düzenlemeler var. Engelli bireylerin otomobil alımına ilişkin olarak ÖTV ve KDV'de istisnanın kaldırılması söz konusu.
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ARTIYOR
Bunun dışında en önemli maddelerden bir tanesi Gelir İdaresi Başkanlığı taslağında yer alan yurt dışı çıkış harcanın 150 TL'den, 3 bin TL'ye çıkartılmasına ilişkin öneri.
KONUT KİRA GELİRİNDE YÜZDE 20 STOPAJ KESİNTİSİ
Ayrıca kiracılar ve ev sahiplerine ilişkin olarak; kira gelirlerinden yüzde 20 stopaj kesilmesine ilişkin düzenleme var taslakta. Yani iş yeri kiraya vermiş gibi olacaksınız bu da çok etkileyecek yasalaşırsa.
Onun dışında basit usülde vergilendirilenler var. 700 bin kişinin basit usulün dışına çıkarılması gerekiyor. Bunun da gelen baskılar nedeniyle kapsamda olmayacağı ifade ediliyor.
"GELİR VE HARCAMA ARASINDAKİ FARKIN TAKİP EDİLMESİ LAZIM"
35 yıllık bir maliyeci olarak bana göre en önemlisi, bu taslakta harcama ve tasarrufun kaynağını sorma uygulaması vardı. Şimdi bunun getirilmeyeceğini duyuyoruz.
Yani diyelim ki, siz gittiniz 20 milyona çok lüks İngiliz bir otomobil aldınız, maliye sizi çağıracak ve diyecek ki 'biz sizin gelir vergisi beyanlarınıza baktık, kira gelirlenize baktık ama harcama yaptığınız parayla geliriniz arasında yüzde 20'den fazla fark var. Lütfen bunu bize izah edin.'
"KAYNAK SORULMAYACAKSA TÜRKİYE'DE BİR ŞEY DEĞİŞMEZ"
Burada harcama ve tasarruftan hareketle geliri kavrama ve vergilendirme konusu gündeme getirilmişti ve burada mükellef hesap kartı uygulaması da getirilecekti. Şimdi bunun uygulanmayacağı söyleniyor.
Türkiye'de eğer bir vergi reformu olacaksa ancak harcama ve tasarrufun kaynağı sorulmayacaksa Türkiye'de hiçbir şey değişmez. Devletin hiçbir kurumu tarafından 'bu parayı nasıl kazandın, vergisini ödedin mi, nasıl harcıyorsun?' sorunun sorulamadığı bir ülke olamaz.
"TÜRKİYE'DE VERGİ ADALETSİZLİĞİ VAR"
Türkiye'de bir vergi adaletsizliği var; mali durum gözetilmiyor. Öğrenci de aynı vergiyi ödüyor, milyoner olan insan da. Burada Gelir ve Kurumlar Vergisinin payını artırmamız lazım. Gelir ve Kurumlar Vergisini artırmanız için birilerine 'parayı nereden buldun, nasıl harcadın?' sorularını sorman lazım.
Bunlar yok ama garson ve kuryeleri vergi içine almak gibi konudan uzaklaşıyoruz. Türkiye'de gerçek anlamda bir vergi reformu yapabilmek gerekiyor. Biz malı takip ediyoruz, parayı takip etmiyoruz. Biliyorsunuz ki parayı takip ettiğinizde suçluya ulaşıyorsunuz.