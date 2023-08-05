VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI 2023: iPhone 12, 13, 14 Pro Max fiyatı ne kadar olacak? Vergisiz telefon satışı başladı mı?

VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI 2023: iPhone 12, 13, 14 Pro Max fiyatı ne kadar olacak? Vergisiz telefon satışı başladı mı?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan genel seçimler öncesinde yükseköğrenimde okuyan öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar alımlarında bir defaya mahsus vergi muafiyeti sağlanacağını belirtmişti. Yapılan bu açıklama, "Vergisiz telefon şartları neler, ne zaman yürürlüğe girecek, vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 ve 14 Pro Max fiyatı ne kadar olacak?" sorularını gündeme getirdi. İşte vergisiz iPhone fiyatları...