Haberler Gündem VERGİSİZ iPHONE FİYATLARI 2023 | ÖTV'siz vergisiz telefon satışı ne zaman başlıyor? vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

Gençlik ve Spor Bakanı açıkladı! ÖTV'siz telefon ne zaman yürürlüğe girecek? İşte vergisiz iPhone fiyatları Vergisiz iPhone fiyatları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığı etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak, öğrencilere bilgisayar ve cep telefonu için ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Yapılan bu bu açıklama, "ÖTV'siz telefon ne zaman yürürlüğe girecek? 2023 vergisiz iPhone fiyatı ne kadar, şartları nelerdir?" gibi soruları gündeme getirdi. İşte 2023 vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 ve 14 Pro Max fiyatları... Habertürk Giriş: 11.08.2023 - 12:15 Güncelleme: 11.08.2023 - 12:15 facebook

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Seçim Beyannamesi kapsamında yükseköğrenimde okuyan gençlere, cep telefonu ve bilgisayar alımlarında bir defaya mahsus vergi muafiyeti sağlanacağını açıklamıştı. Yaşanan gelişme sonrası vergisiz iPhone fiyatları gündemdeki yerini aldı. Peki, ""ÖTV'siz telefon ne zaman yürürlüğe girecek? Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 ve 14 Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?" İşte 2023 vergisiz iPhone fiyatları...

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GENÇLİK ve SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK AÇIKLADI! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda bilgilendirme yapacağını aktardı.