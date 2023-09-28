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        Haberler Gündem VERGİSİZ TELEFON MODELLERİ SATIŞ FİYATLARI 2023: Öğrencilere Vergisiz telefon ve bilgisayar marka, modelleri ve şartları neler, vergisiz telefon fiyatları ne kadar?

        Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı şartları: Vergisiz telefon markaları neler?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair birçok konuya değinirken, öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışının detaylarını açıkladı. Yapılan bu açıklama, "Vergisiz telefon marka ve modelleri neler, vergisiz telefon fiyatı ne kadar?" Sorularını gündeme getirdi. ÖTV'siz ve vergi indirimin Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacağı ve bir üst sınırının olacağı belirtildi. İşte Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı şartları ve vergisiz telefon fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 18:59 Güncelleme: 28.09.2023 - 18:59
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        1

        Ak Parti seçim beyannamesinde yer alan vergisiz telefon ve bilgisiyar satışına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin olarak, "Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Peki, "Vergisiz telefon marka ve modelleri neler, vergisiz telefon fiyatı ne kadar?" İşte vergisiz telefon marka ve modelleri...

        2

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEKNOLOJİK CİHAZ DESTEĞİ AÇIKLAMASI

        Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Piyasa fiyatının yüzde 44,4, bilgisayarlar için yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız.

        3

        10 GB İNTERNET HAKKI

        Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir.

        4

        GENÇ KART NEDİR?

        18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültür ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Zaman içinde imkanları daha da genişleteceğiz.

        5

        VERGİ İNDİRİMİ HANGİ TELEFONLARDA UYGULANACAK?

        Vergisiz modeller Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bir üst sınırı olacak. Türkiye'de üretilen modeller içinde Samsung ve General Mobile bulunuyor. Huawei ve Apple ise bu listede yer almıyor.

        6

        AKILLI TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?

        Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine yüzde 12 TRT Bandrolü, ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunların üzerine de yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.

        7
        TELEFONLARDAKİ VERGİ DİLİMLERİ TRT BANDROLÜ ÖTV KDV
        ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan %15 %25 %20
        ÖTV’siz fiyatı 3000 TL’yi aşmayan %15 %40 %20
        ÖTV’siz fiyatı 3000 TL’nin üzerinde %15 %50 %20
        8

        VERGİSİZ TELEFONUN GEÇERLİ OLDUĞU MARKALAR VE MODELLER

        İşte Türkiye’de üretimi veya montajı gerçekleştirilen marka ve modellerden bazıları:

        İşte 9 bin 500 TL'lik fiyat etiketinin altında kalan marka ve modellerden bazıları:

        Samsung: Galaxy M13, A04e, A04S, A32, A14

        VIVO: Y35, Y22s, Y16, Y36

        Reeder: S19 Max, P13

        Xiaomi: Pad 5, Redmi Note 12, Redmi 12, 10, 12C, Poco M5S

        Realme: 9 Serisi, 8 Serisi, 7 Serisi

        Casper: VIA F30, VIA M30 Plus

        Tecno Pova: Neo 2, Techno Pova 4

        Infinix: Hot 20i, Hot 30, Note 12,

        OPPO: A16, A55, A72, A91

        TCL: 20 SE, 20 E,

        OMIX: X5

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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