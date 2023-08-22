Haberler Gündem VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI 2023 | Öğrenciye vergisiz bilgisayar ve iPhone telefon başvurusu ne zaman başlayacak, yaş sınırı kaç olacak ve hangi markalar dahil?

Üniversite öğrencilerine vergisiz bilgisayar ve telefon başvuruları ne zaman ve hangi markalarda geçerli? Üniversite öğrencilerine vergisiz bilgisayar ve telefon başvuru şartları, Kabine Toplantısı öncesinde yeniden gündeme geldi. AK Parti Seçim Beyannamesinde yer alan düzenlemeye göre üniversite öğrencileri bir kereye mahsus olmak üzere bilgisayar ve telefon alımlarında KDV ve ÖTV'den muaf tutulacak. İşte 2023 vergisiz telefon başvuru tarihleri ve şartları... Habertürk Giriş: 22.08.2023 - 00:24 Güncelleme: 22.08.2023 - 00:24 facebook

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Vergisiz telefon şartları ve başvuru tarihleri, üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 2023 üniversite öğrencilerine vergisiz telefon başvuru şartları ve tarihleri, geçerli olan marka ve model telefonlar hakkında merak edilenler...

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VERGİSİZ TELEFON İÇİN AÇIKLAMA GELDİ! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda bilgilendirme yapacağını aktardı.