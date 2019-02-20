Dijital yatırımlarla ekonomisini geliştirmiş ülkelerle rekabet edebilmek ana unsurlardan biri olarak kabul edilen ve dijital zekalar olarak adlandıran yetişmiş yetenek gücüne destek olabilmek amacıyla Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ve yazılım şirketi SAS işbirliği yaptı. İşbirliği kapsamında, “Türkiye dijital zekasıyla kalkınacak” sloganıyla “Dijital Teknoloji Geliştiriciler” projesi başlatıldı.

Projenin tanıtım toplantısında konuşan TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, “SAS ile 2023 yılına dek, Veri Bilimi, Yazılım Programı Geliştirme, Bulut Bilişim ve Genç Yetenekler ana başlıkları altında dijital teknoloji geliştirecek yeteneklerin yetiştirilmesi vizyonuyla gerçekleştirmeyi planladığımız projelerle dijital dönüşümün hayatımıza katacağı yeni işlere hazırlanılmasını destekleyeceğiz” dedi.

2023’E KADAR 50 BİN VERİ BİLİMCİ, 100 BİN DİJİTAL GENÇ YETENEK

TBV liderliğinde yürütülecek proje kapsamında, 2023’e kadar sürecek 5 yıllık bir dönemde üniversite seviyesinde 50 bini aşkın gence veri bilimi alanında hem online hem de fiziki eğitimlerle ulaşılması hedefleniyor. Orta ve lise seviyesinde ise 100 bin gence eğitici eğitimleri ile katkı sağlanması planlanıyor.

Türkiye’de 22 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirten SAS’ın Türkiye ve Orta Asya Bölgelerinden Sorumlu Genel Müdürü Tayfun Topkoç, “Türkiye’nin daha refah bir ülke haline gelmesi ve rekabette öne çıkması için şimdinin ve geleceğin ihtiyacı olan, teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan yeni meslek alanlarında yetişmiş insan açığının bir an önce kapatılması gerektiğine inanıyoruz” dedi. Tayfun Topkoç, öncelikle Boğaziçi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle SAS’ın geliştirdiği özel müfredat ile amfilerde eğitimler vereceklerini belirterek, şunları söyledi:

“İlk yıl 1000 veri bilimci yetiştirmeyi hedefliyoruz. Projenin ikinci fazında, daha fazla kişinin bu eğitimlerden faydalanabilmesi için uzun yıllardır ABD’de binlerce kişiye ulaşan online eğitim programını Türkiye’de de erişime açmayı planlıyoruz. İstanbul’da pilot olarak başlayan projeyi Anadolu’daki illere de taşımak üzere 7 bölgede önde gelenüniversiteleri projeye dahil etmek, 7 bölgede çok sayıda genç yeteneğe ulaşmak istiyoruz. Projenin üçüncü aşamasında ise lise ve orta eğitim kurumlarını hedefleyecek ve buradaki gençlerimizin veri bilimcisi başta olmak üzere, geleceğin meslekleri hakkında bilgilendirerek, yazılım alanında giriş seviyesi taşıyan özel eğitimler verebilmek adına eğitici eğitimlerini devreye almayı planlıyoruz.”

YAPAY ZEKA 37 MİLYAR DOLARA KOŞUYOR

Toplantıya katılan Boğaziçi Üniversitesi Analitik ve İçgörü Araştırma Merkezi (AIM) Direktörü Hüseyin Sami Karaca ise veri analitiği konusunda en büyük ihtiyaçların başında bu alanda yetkin yetişmiş insan gücü geldiğine dikkat çekti.

Sabancı Üniversitesi Davranış Analitiği ve Görselleştirme Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Burçin Bozkaya da üniversite olarak Türkiye’nin dünyadaki teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmesi ve geleceğin yapay zeka yöntem ve uygulamalarını hem üreten hem de aktif kullanan veri bilimci bir nesli yetiştirebilmesi için farklı seviyelerde çeşitli eğitim ve araştırma programları başlattıklarını söyledi.

Toplantıda verilen bilgiye göre dünya çapındaki yapay zeka gelirinin 2025 yılına kadar 36.8 milyar dolara çıkması, nesnelerin interneti cihazlarının oluşturduğu pazarın bu yıl 26.7 milyar dolara, 2025 yılında ise 75.4 milyar dolara ulaşması bekleniyor.