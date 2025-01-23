Vero Volley: 3 - VakıfBank: 1 | MAÇ SONUCU
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu altıncı maçında konuk olduğu İtalya temsilcisi Vero Volley'e 3-1 yenildi. Temsilcimiz Vakıfbank, çeyrek finalde mücadele edecek.
CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu altıncı maçında VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu altıncı maçında deplasmanda İtalyan ekibi Vero Volley'e 3-1 mağlup oldu.
CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki 6. maçında ilk kez mağlup olan sarı-siyahlı ekip, grubunu lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.
Salon: Allianz Cloud Arena
Hakemler: Alexandros Mylonakis (Yunanistan), Roy Bensimon (İsrail)
Vero Volley: Kurtagic, Orro, Sylla, Danesi, Egonu, Daalderop (Gelin, Konstantinidou, Smrek, Pietrini, Heyrman, Cazaute)
VakıfBank: Bosetti, Yuan, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk (Ayça Aykaç Altıntaş, Kipp, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Bahar Akbay)
Setler: 25-21, 16-25, 25-22, 25-19
Süre: 109 Dakika (27, 27, 28, 27)