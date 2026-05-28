Veteriner hekim, kedi ölümlerinde tutuklandı!

Kılıçdaroğlu'dan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt

Mahkemenin 'Mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemel Kılıçdaroğlu, basına yaptığı açıklamada, tedbir kararının ardından kurultayın yapılabileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Önerileri oturur konuşursunuz. Arkadaşlarla konuştuk, hukukçular tedbir kararının kalktıktan sonra ancak kurultay yapılabileceğini söyledi. En kısa zamanda oturup yapacağız. Genel başkanın nasıl seçileceği ise belli, siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Grup başkanının seçilmesi, delegelerin seçilmesi hukuk zemininde yapılmalıdır" diye konuştu