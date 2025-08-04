Veysel Bilen: Zor bir kura çektik

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Shakhtar Donetsk - Panathinaikos eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak olan Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

İç ve dış transferlerde de çalışmalara devam eden kırmızı-beyazlı Karadeniz ekibi, Avrupa maçlarına eksiksiz çıkmayı hedefliyor.

"ZOR BİR KURA ÇEKTİK" Eşleşmede zor rakiplerin çıktığını ancak maçın sahada kazanıldığını belirten Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, “Öncelikle camiamıza hayırlı uğurlu olsun, Avrupa maceramız başlıyor. Zor bir kura çektiğimizin herkes farkında. Belki de bu tur, bizim açımızdan en zorlu eşleşmelerden biri olacak. Gönül isterdi ki Avrupa’da ilk oynayacağımız maçta daha denk kuvvetlerin mücadelesi olsun. Zor bir kura çektik ama ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz” diye konuştu.