Viber nedir? Viber güvenlikli mi? Soruları sosyal medya kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. WhatsApp sözleşmesi yayınlanmasının ardından sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar yeni mesajlaşma uygulaması için de arayışa girdi. İşte anlık mesajlaşma, görüntülü ve sesli sohbet uygulaması Viber ile ilgili detaylar...

VİBER NEDİR?

Viber, akıllı telefonlar ve masaüstü işletim sistemleri için 3G ya da Wi-Fi ağları üzerinden anında mesajlaşma ve sesli görüşme imkânı sunan bir iletişim aracıdır. Metin mesajının yanı sıra kullanıcıların birbirlerine resimli, görüntülü ve sesli mesajlar göndermesine de imkân verir.

Program çok sayıda mobil işletim sistemini (Android, iOS, BlackBerry, Windows Phone, Symbian, Bada) ve masaüstü işletim sistemini (Windows, Mac OS X, Linux) desteklemektedir.

Viber, kullanıcının herhangi bir hesap açmasını gerektirmez, sadece telefon numarasını kullanarak, kullanıcıyı sisteme kayıt eder. Viber'i yükledikten sonra telefon rehberinizde kayıtlı olup Viber kullanan tüm kullanıcılarla iletişim kurmaya başlayabilirsiniz. Viber'e ilk giriş yaptığınızda, telefon rehberine numaranızı kayıt etmiş olup Viber kullanan tüm kullanıcılara otomatikman bir mesaj gönderilerek Viber'e katıldığınız bildirilmektedir.[kaynak belirtilmeli]

Viber, Mayıs 2013 itibarıyla 200 milyondan fazla kullanıcıya sahiptir.

Viber tüm işletim sistemleri için metin, resim ve video mesajı gönderme özelliğine sahip olmakla birlikte, sesli arama özelliği sadece iPhone, Android ve Nokia Windows Phone cihazlarında bulunmaktadır.

VİBER GÜVENLİKLİ Mİ?

Viber'de Uçtan uca şifreli güvenliği bulunmakta.

VİBER NASIL KULLANILIR?

Viber, internet bağlantısı aracılığıyla (Wi-Fi veya mobil veri*) dünyadaki herkesle bağlantı kurmanı sağlayan, görüntülü sohbet programları arasında öncü, ücretsiz bir messenger uygulamasıdır. Viber messenger ile arkadaşlarına ve ailene mesajlar gönder.

Sms uygulamalarının ötesine geç, havalı çıkartmalar ve emojilerle kendini ifade et, fotoğraf ve video paylaş. Ücretsiz messenger, ister sesli arama, ister çağrı bırakma, istersen de arkadaşlarınla canlı görüntülü konuşma için uluslararası telefon aramalarını ücretsiz olarak yapmanı sağlar!

Anlık mesajlaşma, sesli sohbet veya canlı video sohbet özelliklerini kullanarak arkadaşlarınla ve ailenle bağlantı kur! Görüntülü konuşma programları canlı

Telefon rehberinden bir kişi seç veya yeni bir kişi eklemek için sesli sohbet programlarının başarılı bir örneği olan Viber messenger'a bir telefon numarası gir. Metin mesajı gönderebilirsin ama mesajlar uygulamasının ötesinden olan Viber, ücretsiz mesajlardan çok daha fazlasını sunar! Fotoğraf ve video paylaş, emojilerin ve havalı çıkartmaların keyfini çıkar, sesli mesaj kaydet, yap ve hatta dosya gönder.

250 kişilik grup sohbeti de yapılabiliyor

Anlık mesajlaşma uygulaması Viber messenger ile kolayca, grup mesajlaşma özelliği sayesinde aynı anda 250 kişiye kadar grup sohbeti yapabilirsin! En sevdiğin kişilerle grup sohbetlerinde buluş, sesli sohbet odalarında çalışma grupları oluştur ve etkinlikleri kolayca organize et. Ayrıca herhangi bir kullanıcının sesli veya metin mesajını da "beğenebilirsin".

Kullanıcılar, iletişim uygulamalarının her geçen gün daha önemli olduğu bir dünyada, diğer mesajlaşma uygulamaları arasında neden Viber Ücretsiz Messenger’ı tercih ediyor:

★ Sorunsuz uzun mesafe iletişim - Canlı görüntülü görüşme programlarının en yenilikçisi Viber Messenger ücretsiz bir uluslararası sohbet uygulamasıdır! Kullanıcı adı veya giriş bilgisi gerektirmez; sadece telefon numaranı girerek kullanmaya başlayabilirsin.

★ Sesli ya da görüntülü, hemen ücretsiz arama yapmaya başla! - Sesli arama yap veya yüz yüze görüşmen gerekiyorsa görüntülü arama özelliğini kullan! İster yurtiçi, ister yurt dışı; tüm telefon görüşmeleri HD ses kalitesinde yap..

★ Anlık video mesajları - 30 saniyelik videolarla anı yakalayıp paylaşmak için anlık video simgesine dokun ve basılı tu, göndermek için bırak.

★ Güvenli iletişim - Viber messenger, metin mesajlarını, video ve sesli aramaları, fotoğrafları, videoları ve grup sohbetlerini konuşma uygulamalarında aranan bir özellik olarak otomatik olarak şifreler.

★ Güvenilir kişiler - Doğru kişilerle konuştuğundan emin olmak için kişileri manuel olarak doğrular.

★ Çıkartmalarla kendini ifade et - Eğlenceli emoji simgeleri ve havalı çıkartmalar göndererek metin mesajlarına hayat kat.

★ “Hasar kontrolü” özelliğine sahip kişisel messenger uygulaması - Kısa mesaj programı özelliği olarak, gönderildikten sonra bile metin mesajı veya sesli mesajı silebilirsin.

★ ‘Gizli Sohbet’ özelliği - Mesajlaşma ekranından belirli sohbetleri gizlemek ve daha sonra erişmek için seç.

★ Ek özellikler! Viber Messenger’ı kullanarak arkadaşlarınla Viber oyunlarını oynayabilir, Açık Hesapları takip edebilir, kişilerini paylaşabilir, insanların mesajlarını görüp görmediğini öğrenebilir, konumunu gösterebilir ve daha pek çok şey yapabilirsin!

Viber Messenger: Dünyada 800 milyondan fazla kişiyi bir araya getiriyor! İstediğin herkesle, her yerde yazış, arama yap, sohbet et.