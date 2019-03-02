Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Victor Moses, Çaykur Rizespor galibiyetini değerlendirdi.

Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Takımının 3. golünü penaltı vuruşuyla kaydeden Victor Moses, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"Önemli bir galibiyet aldık. İyi başlamadık ama toparlandık. 10 kişiye karşı oynamak her zaman zordur. İyi bir galibiyet aldık, mutluyuz. Buraya geldiğimde yüzde 100 hazır değildim. Buraya oynamaya geldim ve hocamız da bu şansı veriyor. Tam anlamıyla hazır olmak için elimden geleni yapıyorum. Hocamız nerede görev verirse oynarım. Fenerbahçe'yi lig sıralamasında daha üste çekmek istiyoruz, tek hedefimiz bu."