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        Haberler Spor Transfer Victor Osimhen'in yeni takımı duyuruldu - Futbol Haberleri

        Victor Osimhen'in yeni takımı duyuruldu

        Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in anlaşma sağladığı takım belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 11:59 Güncelleme: 05.07.2025 - 12:17
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        Galatasaray, Leroy Sane’nin transferinin ardından gözünü Victor Osimhen’e çevirdi. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcunun bonservisini almak için var gücüyle uğraş veriyor.

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        Nijeryalı oyuncu geçen sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 41 maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu 41 karşılaşmada 37 gol atıp sekiz asist yaptı.

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        Öte yandan Victor Osimhen’le İtalyan basınında yeni bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu haber gündeme bomba gibi düştü.

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        La gazetta dello Sport'ta yer alan haberde Victor Osimhen'in, Juventus'la anlaşma sağladığı iddia edildi.

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        Haberde, "Osimhen ile anlaşmaya çoktan varıldı: Yıldız santrfor Torino'ya gitmeye çoktan onay verdi, ancak daha sonra Napoli ile pazarlık yapılması gerekecek. 75 milyonluk serbest kalma maddesi temmuz ortasında sona eriyor" denildi.

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