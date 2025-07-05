Victor Osimhen'in yeni takımı duyuruldu
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in anlaşma sağladığı takım belli oldu
Galatasaray, Leroy Sane’nin transferinin ardından gözünü Victor Osimhen’e çevirdi. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcunun bonservisini almak için var gücüyle uğraş veriyor.
Nijeryalı oyuncu geçen sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 41 maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu 41 karşılaşmada 37 gol atıp sekiz asist yaptı.
Öte yandan Victor Osimhen’le İtalyan basınında yeni bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu haber gündeme bomba gibi düştü.
La gazetta dello Sport'ta yer alan haberde Victor Osimhen'in, Juventus'la anlaşma sağladığı iddia edildi.
Haberde, "Osimhen ile anlaşmaya çoktan varıldı: Yıldız santrfor Torino'ya gitmeye çoktan onay verdi, ancak daha sonra Napoli ile pazarlık yapılması gerekecek. 75 milyonluk serbest kalma maddesi temmuz ortasında sona eriyor" denildi.