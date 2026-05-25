Villarreal: 5 - Atletico Madrid: 1 | MAÇ SONUCU
İspanya LaLiga'nın 38. ve son haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Villarreal'e 5-1 mağlup oldu. Ayoze Perez (2), Dani Parejo (p), Pape Gueye ve Georges Mikautadze'nin gollerine engel olamayan Atletico Madrid, sezonu 69 puanla 4. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmeye hak kazandı. Devler Ligi biletini alan diğer bir takım ise sezonu 72 puanla 3. sırada bitiren Villarreal oldu.
Giriş: 25 Mayıs 2026 - 00:59 Güncelleme:
İspanya LaLiga'nın 38. ve son haftasında Atletico Madrid, Villarreal ile deplasmanda karşılaştı. El Madrigal'da oynanan müsabakayı kazanan 5-1'lik skorla Villarreal oldu.
Villarreal, 30. dakikada Dani Parejo'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
Hız kesmeyen Villarreal, 34. dakikada Ayoze Perez ve 40. dakikada Georges Mikautadze ile durumu 3-0 yaptı.
Atletico Madrid, 43. dakikada Marc Pubill'in golüyle durumu 3-1 yaptı.
Villarreal, 45. dakikada Pape Gueye'nin golüyle ilk yarıyı 4-1 önde tamamladı.
Ev sahibi Villarreal, 54. dakikada Ayoze Perez ile bir gol daha bularak maçı 5-1 kazandı.
ATLETICO MADRID İLE VILLARREAL, DEVLER LİGİ BİLETİNİ ALDI
Bu sonucun ardından Villarreal, 72 puanla ligi üçüncü sırada bitirdi. Atletico Madrid, 69 puanla ligi dördüncü tamamladı.
