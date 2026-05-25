Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya Villarreal: 5 - Atletico Madrid: 1 | MAÇ SONUCU

        Villarreal: 5 - Atletico Madrid: 1 | MAÇ SONUCU

        İspanya LaLiga'nın 38. ve son haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Villarreal'e 5-1 mağlup oldu. Ayoze Perez (2), Dani Parejo (p), Pape Gueye ve Georges Mikautadze'nin gollerine engel olamayan Atletico Madrid, sezonu 69 puanla 4. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmeye hak kazandı. Devler Ligi biletini alan diğer bir takım ise sezonu 72 puanla 3. sırada bitiren Villarreal oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 00:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        A.Madrid, son maçta farklı kaybetti!

        İspanya LaLiga'nın 38. ve son haftasında Atletico Madrid, Villarreal ile deplasmanda karşılaştı. El Madrigal'da oynanan müsabakayı kazanan 5-1'lik skorla Villarreal oldu.

        Villarreal, 30. dakikada Dani Parejo'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

        Hız kesmeyen Villarreal, 34. dakikada Ayoze Perez ve 40. dakikada Georges Mikautadze ile durumu 3-0 yaptı.

        Atletico Madrid, 43. dakikada Marc Pubill'in golüyle durumu 3-1 yaptı.

        Villarreal, 45. dakikada Pape Gueye'nin golüyle ilk yarıyı 4-1 önde tamamladı.

        Ev sahibi Villarreal, 54. dakikada Ayoze Perez ile bir gol daha bularak maçı 5-1 kazandı.

        ATLETICO MADRID İLE VILLARREAL, DEVLER LİGİ BİLETİNİ ALDI

        Bu sonucun ardından Villarreal, 72 puanla ligi üçüncü sırada bitirdi. Atletico Madrid, 69 puanla ligi dördüncü tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ankara'da damperi açılan tır üst geçide çarptı

        Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Turgut Özal Bulvarı üzerinde damperli kamyonun çarptığı üst geçit yıkıldı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bilgi Üniversitesi’ni kapatma kararı iptal edildi
        Bilgi Üniversitesi’ni kapatma kararı iptal edildi
        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        'Kılıçdaroğlu bayram sonu genel merkeze gidecek'
        'Kılıçdaroğlu bayram sonu genel merkeze gidecek'
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi