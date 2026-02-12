Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Vincenzo Montella'dan Uluslar Ligi yorumu: Avrupa'nın en iyileriyle aynı gruptayız - Futbol Haberleri

        Vincenzo Montella: Avrupa'nın en iyileriyle aynı gruptayız

        A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye'nin UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşmesinin ardından, "İlginç bir grup. Avrupa'nın en iyi birkaç takımıyla aynı gruptayız. Onlara karşı oynamak ve bu seviyede olmak çok önemli." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 22:01 Güncelleme: 12.02.2026 - 22:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Avrupa'nın en iyileriyle aynı gruptayız"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimizi değerlendirdi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen kura çekiminden sonra konuşan İtalyan teknik adam, "İlginç bir grup. Avrupa'nın en iyi birkaç takımıyla aynı gruptayız. Onlara karşı oynamak ve bu seviyede olmak önemli. İki yıldır yaptığımız önemli atılımlar var. Alttan gelerek buraya ulaştık. Burada olmak istiyoruz. Ama şu an odağımız mart ayındaki maçlarımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

        "İTALYA'YA KARŞI OYNAYACAK OLMAKTAN DOLAYI HEYECANLIYIM"

        Ülkesi İtalya'nın da grupta yer alması hakkında Montella, "Elbette özel olacak. İtalya'ya karşı geçen yıl Bologna'da dostluk maçı oynamıştık. Bu sefer daha önemli bir hedef doğrultusunda karşılaşacağız. Bakalım ne olacak? İtalya'ya karşı oynayacak olmaktan dolayı heyecanlıyım." diye konuştu.

        REKLAM

        "ODAK NOKTAMIZ DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MAÇLARI"

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabında mart ayında oynanacak maçlar hakkında ise Montella, "Herkes mart ayındaki play-off maçlarını düşünüyor. Bizim için çok önemli. Kulüpleri ziyaret ediyorum, oyuncuları ve maçlarını izliyorum. Futbolcularla en son kasım ayında birlikte olmuştuk. Mart ayına kadar geçen süre önemli bir ara ve takiplerimizi yapmamız gerekiyor. O yüzden oyuncuların performansını izliyoruz. Odak noktamız, play-off maçları olacak." şeklinde konuştu.

        Milli takımdaki futbolcuların Dünya Kupası beklentileriyle ilgili olarak Montella, "Kesin olan bir şey var ki tüm oyuncular ve teknik direktörler Dünya Kupası'nda olmak ister. Dünya Kupası'nda oynamak için çok heyecanlı olduklarını görebiliyorum." dedi.

        Uzun süren sakatlıklarının ardından Ozan Kabak ve Enes Ünal gibi milli oyuncuların tekrar takımda yer alma olasılığı hakkında da konuşan Montella, "Onları takip ediyoruz. Özellikle Ozan'ın son haftalarda çok iyi oyunu var ve düzenli olarak oynuyor. Enes, çok fazla süre almıyor ama iyileşmesinden dolayı çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu! Haberi Görüntüle
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trafik Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi
        Trafik Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi
        İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
        İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Sırbistan Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Sırbistan Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Kesikbaş cinayetinde ikinci perde
        Kesikbaş cinayetinde ikinci perde
        "G.Saray'ı Barcelona seviyesine getirirdik"
        "G.Saray'ı Barcelona seviyesine getirirdik"
        Yıkımı yapılırken yanındaki binaya devrildi!
        Yıkımı yapılırken yanındaki binaya devrildi!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zirvede: Dev seri sürüyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zirvede: Dev seri sürüyor!
        12 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        12 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Beşiktaş’ta imza şov!
        Beşiktaş’ta imza şov!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ünlü oyuncuya veda
        Ünlü oyuncuya veda
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Türkiye dijital devlette Avrupa’yı solladı
        Türkiye dijital devlette Avrupa’yı solladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        Bilim de kanıtladı
        Bilim de kanıtladı