A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimizi değerlendirdi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen kura çekiminden sonra konuşan İtalyan teknik adam, "İlginç bir grup. Avrupa'nın en iyi birkaç takımıyla aynı gruptayız. Onlara karşı oynamak ve bu seviyede olmak önemli. İki yıldır yaptığımız önemli atılımlar var. Alttan gelerek buraya ulaştık. Burada olmak istiyoruz. Ama şu an odağımız mart ayındaki maçlarımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"İTALYA'YA KARŞI OYNAYACAK OLMAKTAN DOLAYI HEYECANLIYIM"

Ülkesi İtalya'nın da grupta yer alması hakkında Montella, "Elbette özel olacak. İtalya'ya karşı geçen yıl Bologna'da dostluk maçı oynamıştık. Bu sefer daha önemli bir hedef doğrultusunda karşılaşacağız. Bakalım ne olacak? İtalya'ya karşı oynayacak olmaktan dolayı heyecanlıyım." diye konuştu.